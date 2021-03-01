Ранним мартовским утром работница ЖКХ спокойно трудилась во дворе жилого дома в Чебоксарах, когда к ней подошел агрессивно настроенный пьяный прохожий.
57-летняя женщина просила незнакомца успокоиться, но тот отобрал у нее инструмент и наотмашь ударил им дворника по голове. Потерпевшую доставили в больницу. Личность предполагаемого злоумышленника установили благодаря слаженным действиям участковых и оперативников отдела полиции № 6 УМВД России по Чебоксарам. В отношении мужчины, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в пресс-службе регионального МВД. Кстати, наказание по указанной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напавшему на дворника жителю Чебоксар грозит до 10 лет лишения свободы
Ранним мартовским утром работница ЖКХ спокойно трудилась во дворе жилого дома в Чебоксарах, когда к ней подошел агрессивно настроенный пьяный прохожий.