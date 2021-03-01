Напавшему на дворника жителю Чебоксар грозит до 10 лет лишения свободы

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ранним мартовским утром работница ЖКХ спокойно трудилась во дворе жилого дома в Чебоксарах, когда к ней подошел агрессивно настроенный пьяный прохожий.
57-летняя женщина просила незнакомца успокоиться, но тот отобрал у нее инструмент и наотмашь ударил им дворника по голове. Потерпевшую доставили в больницу. Личность предполагаемого злоумышленника установили благодаря слаженным действиям участковых и оперативников отдела полиции № 6 УМВД России по Чебоксарам. В отношении мужчины, который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в пресс-службе регионального МВД. Кстати, наказание по указанной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Опубликовано: 23 марта 2021 г.


Читайте также:

Теплотрассы нуждаются в защите
В Чувашии сократилось количество пожаров и коммунальных аварий
Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил провести комплексный анализ расчетов за потребленный газ
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
«ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги акции «В Новый год – без долгов!» в Марий Эл и Чувашии
Бюджет с прибавкой, подготовка к юбилею автономии и прямая линия
Когда придет южный водовод?
Более 12 тысяч жителей Чувашии получают и оплачивают электронные квитанции за потребленную электроэн...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.