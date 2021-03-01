«Телефонный» мошенник из Тюменской области оштрафован на 10 тысяч рублей

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Судом установлено, что в сентябре 2019 года мужчина, будучи у себя дома, разместил на одном из популярных сайтов в сети интернет объявление, мол, требуется водитель автомобиля в организацию, занимающуюся добычей природного газа. Получив на электронную почту резюме 31-летнего жителя города Козловки, злоумышленник начал действовать. Представившись начальником отдела кадров указанной организации под вымышленным именем, он попросил желающего трудоустроиться выслать копии паспорта и водительского удостоверения. Получив документы, фигурант дела изготовил фиктивные приказ о приеме на работу и электронные авиабилеты на перелет по маршруту Казань — Москва и Москва — Сургут. Выслал их козловчанину с убедительной просьбой незамедлительно оплатить стоимость авиабилетов и транспортного налога, сообщив, что эти расходы будут возмещены по прибытии к месту работы. Введенный таким образом в заблуждение молодой человек перевел «начальнику отдела кадров» более 11 тысяч рублей.
Подсудимый оказался сознательным — вину в совершении преступления признал, раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб в полном объеме. При вынесении приговора суд учел эти обстоятельства. А еще то, что фигурант дела длительное время участвовал в боевых действиях, имеет награды за боевые заслуги, нетрудоспособных родителей и детей. И наказал мошенника штрафом в 10 тысяч рублей.

Опубликовано: 23 марта 2021 г.


Читайте также:

Конституционный суд РФ защитил мелкий бизнес, который законно нанимает на работу приезжих
Застройщик нарушил срок сдачи дома и выплатил крупную неустойку
Бракованные смартфоны не всегда удается вернуть продавцу
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
17-летний виновник смертельного ДТП отправится в воспитательную колонию
Создатели "Лунтика" отсудили у продавца игрушек из Чувашии 25 тысяч рублей
Росреестр рекомендует находить компромисс в решении спорных земельных вопросов
Бывшие ветеринары в суде отстояли право на "сельскую" надбавку к пенсии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.