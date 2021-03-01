Житель Чебоксар признан виновным в понуждении свидетеля к даче заведомо ложных показаний

Знакомый 21-летнего горожанина совершил кражу денег. Зная, что по этому факту расследуется уголовное дело и что несовершеннолетний чебоксарец, как свидетель, подтверждает совершенное преступление, молодой человек решил склонить его к даче ложных показаний в пользу своего приятеля. Он встретился с подростком и избил его, чтобы тот был сговорчивее. О случившемся стало известно правоохранителям, и агрессивный приятель подсудимого сам стал фигурантом уголовного дела. Суд приговорил его к полутора годам условного лишения свободы.