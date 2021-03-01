«Когда затуманиваются очки, «зрячими» становятся пальцы»: медики о работе в «красной зоне»

Они на долгие месяцы отправляли детей к бабушкам и дедушкам, чтобы не заразить их. Болели сами, а едва поправившись, снова шли на передовую. На время сменили свою специализацию хирурги, кардиологи, гинекологи, терапевты …Их тысячи по всей России, сотни в Чувашии — врачей «красной зоны», выхаживающих самых тяжелых «ковидных» пациентов.

С некоторыми удалось побеседовать в стенах Минздрава Чувашии. «Самым сложным было, конечно, первое время: адаптация к костюмам-скафандрам, перчаткам, вечно запотевающим очкам. А когда сами начали потихонечку болеть, перенесли ковид — и встали в строй, стресс отошел на второй план, появились навыки действий интуитивно. Приспособились», — вспоминает заведующая терапевтическим отделением № 1 больницы скорой медицинской помощи Ольга Викторова.

«Привыкли ставить уколы, системы, тактильно чувствуя вену. Очки проветривали, пробежавшись по коридору, — перечисляет приобретенные навыки медсестра отделения челюстно-лицевой хирургии той же больницы Екатерина Жамкова. — В «красной зоне» — постоянное движение медсестер, санитарок: пациентов обследуют, проводят с ними манипуляции. Хрупким женщинам приходится переворачивать тяжелых и по весу, и по состоянию больных. Выручали студенты с медфака, ставшие медбратьями. Ребята — молодцы, быстро научились всему необходимому».

А ведь медицинская бригада, выезжающая по вызову, зачастую укомплектована женщинами. Каково им доставить до машины скорой помощи тяжелого во всех отношениях ковидного больного? Если тот живет с родственниками, то обращаются к ним — люди, контактировавшие с таким пациентом, могут помочь. Но посторонних привлекать нельзя, чтобы не подвергать их риску заражения. Водитель тоже должен оставаться на своем месте, так как он без «спецскафандра». И тогда девушкам приходится справляться самим.

Обычно тяжелого больного благополучно доставляли до приемного покоя больницы. Но исключения случались. В практике Айдара Макарова, фельдшера бригады скорой медицинской помощи Республиканского центра медицинских катастроф и скорой медицинской помощи есть такой случай. Мужчина выписался из «ковидного» стационара с хорошими показателями: начался процесс восстановления легочной ткани, процент ее поражения уменьшился. А спустя три дня родственники вызвали скорую: выздоравливающий жаловался на озноб, однако температуру они ему не измеряли. «Мы, приехав, сразу поставили градусник — и до 42 градусов, до последней отметки, столбик поднялся буквально за минуту, — рассказывает молодой фельдшер. — Тут же провели необходимую терапию, чтобы довезти пациента до больницы. Во время транспортировки на носилках в автомобиль скорой помощи мужчина перестал дышать. Начали реанимационные мероприятия, вызвали дополнительную реанимационную бригаду, совместно с ней спасали — не удалось…»

«Собираешься выписывать человека и вдруг — такой итог, — продолжает грустную тему Ольга Викторова. — Но, замечу, от настроя больного тоже многое зависит. Есть пациенты, которые сразу говорят: «Мы пришли сюда умирать». И врачи, медсестры, санитарки, ничего не смогут сделать, если сам человек не настроен на борьбу. Его борьба с болезнью — это терпеливость, послушание. А некоторые пациенты, особенно пожилые, бывает противятся рекомендациям. Например, надо лежать, не вставая, а они могут встать и пойти до туалета. Там их, случалось, и настигала тромбоэмболия легочной артерии. Просто до слез бывало жалко и обидно…»

НАША СПРАВКА Из Резервного фонда Правительства РФ для ТФОМС Чувашии выделено в качестве дополнительного финансирования медицинских организаций в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 1,5 млрд рублей. В основном деньги пойдут на оплату круглосуточных стационаров, в том числе тех, где лечатся больные от Covid-19.

А как болеют сами врачи? Они примерные пациенты? Объединив откровения героев из «красной зоны», собравшихся в Минздраве, можно получить такой образ. Врач, работавший в «красной зоне», психологически тяжелее перенесет диагноз «ковид», чем его коллега, не знакомый с особенностями новой коронавирусной инфекции. У первого даже при небольшом поражении легких появляется страх: через 5-6 дней с тобой начнется непонятно что. Поэтому приходится бороться с депрессией. В процессе же лечения больные врачи из «красной зоны» зарекомендовали себя как самые послушные пациенты, ответственно относящиеся ко всем рекомендациям и процедурам.

Ну и, конечно же, доктора поведали о чудесных случаях исцеления, к которым они причастны. Более месяца в стационаре выхаживали пациентку 76-ти лет, у которой было поражено 90% легких, и она очень тяжело переносила болезнь, но все закончилось хорошо. Пациент с массой сопутствующих заболеваний (инфаркт, сахарный диабет, хронический болевой синдром) 24 дня, не вставая, находился в прон-позиции (на животе), а с 25 дня начал потихоньку двигаться и пошел на поправку. Астенического (худощавого) сложения 101-летняя бабушка перенесла ковид совершенно без кислородной поддержки. Правда, она сначала побаивалась медицинских работников в непривычной экипировке, точно космонавтов в скафандрах, хлопочущих вокруг нее. Но потом — ничего, привыкла. И на своих ногах покинула Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, со слезами на глазах благодаря врачей-спасителей.

«Если собрать все благодарности, которые мы услышали за время пандемии, получится толстенная книга», — устало улыбаются врачи. И убедительно просят людей соблюдать необходимые профилактические меры, а главное — обязательно привиться от ковида тем, кто не болел или переболел давно. «Мы не хотим больше видеть этого горя, этого страха. Давайте мы все будем здоровы!»

Фото Максима Васильева из архива редакции

По данным Минздрава Чувашии, на вчерашний день в республике оставалось 1120 «ковидных» коек в 10 медицинских организациях.