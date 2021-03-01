В Чувашии в 2021 году планируется строительство и реконструкция 99 объектов водоснабжения и водоотведения

Такие планы были озвучены на прошедшем в Новочебоксарске совещании под руководством Главы Чувашии Олега Николаева. Проекты отобраны по итогам конкурса министерством строительства Чувашии. На реконструкцию и строительство объектов в бюджете республики предусмотрено 100 млн рублей. Планируется начать строительство ливневки в микрорайоне «Липовский» Новочебоксарска, канализации в селе Янтиково, привести в нормативное состояние сети в селе Шихазаны, разработать проектно-сметную документацию на модернизацию систем водоотведения Ядрина, Мариинского Посада, Цивильска и села Красные Четаи. В планах — завершение строительства водовода в селе Порецкое.
Опубликовано: 22 марта 2021 г.
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