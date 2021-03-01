До конца марта ожидается поступление 17 тысяч доз вакцины от COVID-19

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным поставщика в Чувашскую Республику сегодня поступило 1900 доз «Спутника V». Через пять дней поступит 2800 доз и к концу марта — еще 12600 доз. В итоге до конца марта должно поступить 17 300 доз, поясняют в республиканском Минздраве.

«Мы планируем охватить вакцинацией 60% взрослого населения республики, поэтому тесно сотрудничаем с предприятиями промышленности и социального обслуживания по вакцинации сотрудников на рабочих местах. Работают 42 пункта вакцинации, 5 мобильных прививочных пунктов, 6 мобильных прививочных бригад», — пояснил и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов.
Опубликовано: 19 марта 2021 г.


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