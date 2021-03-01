Птицефабрики могут сузить ассортимент в пользу более дешевой продукции

Птицефабрики могут отказаться от производства так называемых премиальных товаров — отборного яйца и грудинки. Росптицесоюз предложил производителям сконцентрироваться на изготовлении более дешевой продукции — тушки бройлера и столового яйца С2, то есть максимально бюджетных товаров, сообщают «Известия».

По словам гендиректора организации Галины Бобылевой, такой подход позволит учесть интересы двух сторон — производителей и покупателей. «Мы рекомендовали птицеводческим предприятиям сузить ассортимент, что позволит им уменьшить затраты на производство. В первую очередь, на переработку. Пока компаниям стоит сфокусироваться на изготовлении товаров с меньшей добавленной стоимостью. Таким образом, заводы могут отказаться от изготовления продукции глубокой переработки, так как она более дорогая. Речь о товарах, которые требуют от компаний максимальных затрат на изготовление — это в том числе грудинка и бедрышки», — подчеркнула Галина Бобылева.