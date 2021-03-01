Госинспекция труда провела незаконную проверку резидента ТОСЭР «Канаш»

В грубом нарушении законодательства о государственном контроле уличен сотрудник Госинспекции труда в Чувашии.

Прокуратура республики пресекла незаконную проверку ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций», находящегося на территории опережающего социально-экономического развития «Канаш». По закону проведение проверок резидентов (предприятий) таких территорий возможно лишь по согласованию с Минэкономразвития России. Однако инспекция труда провела внеплановую проверку завода без соответствующего согласования. Кроме того, была нарушена установленная продолжительность проверочных мероприятий, отмечает прокуратура. По результатам проверки юридическому лицу инспекцией труда было выдано предписание, а должностное лицо организации привлечено к ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение требований охраны труда) в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Руководство инспекции также получило прокурорское представление, после чего возбужденное административное дело в отношении должностного лица завода было прекращено с отменой штрафных санкций. А в отношении инспектора, непосредственно проводившего незаконную проверку, наоборот, возбуждено — по факту несоблюдения требований законодательства о государственном контроле.