Родители сдавали ЕГЭ, тревожно поглядывая на часы

«Я окончил школу с золотой медалью, проблем сегодня точно не будет!», «По русскому у меня были одни четверки и пятерки, так что, думаю, с заданиями справлюсь». Так в коридорах чебоксарской школы № 2 рассуждали родители, ожидающие приглашения на единый экзамен. Ну а те, кто в своих познаниях не был уверен, успокаивали себя: «Это не самое страшное в жизни, это лишь проверка, которую надо пройти».

Уже пять лет подряд в Чувашии проводится Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», инициированная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. В этом году свои знания русского языка взрослые проверяли не только в столице республики, но и в Новочебоксарске, Шумерле, Цивильске, Яльчикском, Красноармейском и Красночетайском районах.

Преподаватель ЧГУ Марина Краснова, пришедшая на экзамен в школу №2 (ее младшая дочь, кстати, заканчивает нынче именно эту школу), о ЕГЭ знает не понаслышке — многие годы она возглавляла предметную комиссию по проверке обществознания.

В этом году, чтобы не допустить конфликта интересов из-за дочери-выпускницы, в комиссии Марина Николаевна не работает. Но зато у нее появится новый практический опыт — она решила поменяться местами с дочерью и пройти всю процедуру ЕГЭ от начала до конца.

Решил поучаствовать в ЕГЭ для родителей и первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин. Как рассказал Алексей Петрович, его сын в этом году заканчивает одиннадцатый класс и ему очень интересно на себе прочувствовать ощущения выпускников. Интересно было ему и себя проверить — в аттестате по русскому языку у Лукшина была твердая четверка, и хотелось узнать, насколько крепко сохранились школьные знания. Хоть со времен окончания школы прошло немало времени, любовь к русскому языку осталась неизменной, признался замминистра. Да и сейчас она продолжает подкрепляться чтением книг и газет.

АЛЕКСЕЙ ЛУКШИН,

первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии: «Ребята должны понимать: как бы ни сложилась экзаменационная пора, какими бы ни были результаты, ЕГЭ — это не вся жизнь, и не стоит огорчаться, если сегодня что-то не получилось. А задача взрослых — родителей и педагогов — донести эту простую мысль до выпускников и поддержать их в непростой ситуации».

…Меры безопасности в пункте проведения ЕГЭ соблюдали, как положено по санитарным нормам. На входе в школу экзаменуемых ждали обязательные сейчас атрибуты любого мероприятия — тепловизоры, санитайзеры, одноразовые маски. Во всем остальном процедура была стандартной: прежде чем занять свое место в экзаменационном кабинете, каждый участник проходил через рамки металлоискателей, а личные вещи и гаджеты (в том числе «умные» часы) оставлял на входе по просьбе ассистентов ППЭ (пункта проведения экзамена).

ЦИФРА 178 человек (папы и мамы выпускников, чиновники, журналисты) сдавали в Чувашии ЕГЭ для родителей

И хоть это только имитация настоящего экзамена, исключений нет ни для кого: ни для журналистов, ни для родителей, ни для должностных лиц, решивших проверить свои знания. В кабинетах, где проходил экзамен, все было точно так же, как на школьном ЕГЭ, — камеры видеонаблюдения, на партах бутылочки с водой, шоколадки, черные гелиевые ручки. Участникам объяснили, что в 9 часов 30 минут был получен электронный ключ (пароль), и затем член ГЭК с личным токиеном (флеш-носителем) запустил все компьютеры. А уже ровно в 10.00 в присутствии «учеников» в классе был вскрыт конверт, в котором лежал диск с заданиями, затем начались распечатка бланков и инструктаж. «На экзамен для родителей дается полчаса, — объяснил педагог. — За это время нужно прочитать предложенный текст, исходя из прочитанного, сделать два задания, а потом по этому же тексту написать сочинение-рассуждение». Хотя задания, на первый взгляд, не казались сложными, в процессе работы в классе «ударников» и «отличников» то и дело слышались задумчивые вздохи. А за десять минут до окончания экзамена обстановка стала несколько нервной — времени в обрез, а сочинение еще надо переписать на беловик. И лишь когда было объявлено о завершении «испытания», большинство присутствующих облегченно выдохнули — все оказалось не так страшно.

Затем специально для родителей был проведен разбор написанных ответов, согласно критериям оценивания. Его провела член предметной комиссии по русскому языку с многолетним стажем — заместитель директора школы Алевтина Сазонова. Вопросов было много, оказывается, многие требования прошлых лет теперь звучат иначе.

В заключении, всем экзаменуемым торжественно выдали свидетельство, о том, что они приняли участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями в 2021 году по русскому языку». А затем на пресс-конференции, организованной для родителей и представителей СМИ, каждый из участников мог не только послушать советы организаторов относительно предстоящих экзаменов, но и высказать свои впечатления.

СПРАВКА «СЧ» Что хотят показать папам и мамам организаторы родительского ЕГЭ: — как проходит регистрация на единый экзамен и организуется рассадка участников в аудиториях; — как выглядят рабочие места участников ЕГЭ; — как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ; — какие меры эпидемиологической безопасности применяются в экзаменационных пунктах; — как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Один из присутствующих отцов, экономист, окончивший школу более 30 лет назад с золотой медалью, поделился не впечатлениями, а курьезом. Около пяти минут драгоценного экзаменационного времени он искал «утерянные» вопросы, которых, по его мнению, не хватало в КИМе, и только потом сообразил, что заданий для родителей существенно меньше, чем для детей. Поняв, сразу кинулся наверстывать упущенное. «Обидно, поджимают сроки, тороплюсь, боюсь ошибку сделать. А ударить перед дочкой в грязь лицом совсем не хочется», — сокрушался мужчина. Остальные папы и мамы дружно ему посочувствовали — никому не хотелось попасть впросак на экзамене. Некоторые признались: времени на то, чтобы как следует вспомнить школьную программу, им тоже не хватило. А директор школы № 2 Марина Михалева, которая в этом году сама выпускает одиннадцатый класс, сказала, что для нее сегодняшняя акция — отличная возможность заглянуть «внутрь» ЕГЭ, понять чувства и переживания ребят и помочь им с ними справиться.

КСТАТИ В Чувашии за школьные парты в день единого экзамена для взрослых сели и другие руководящие работники. В Красноармейском районе, например, ЕГЭ сдавали глава районной администрации Александр Кузнецов и его заместитель, начальник отдела образования Светлана Григорьева. А в цивильской средней школе № 1 вместе с родителями школьников свои знания по русскому языку проверили глава Цивильского района Татьяна Баранова и заместитель главы райадминистрации Алла Волчкова.

А в Москве в одной из школ ЕГЭ в день акции сдавал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Компанию ему составили фигуристки Ирина Слуцкая и Анастасия Гребенкина, певица Татьяна Лихачева и актер театра и кино Роман Печерский.

Руководитель регионального центра обработки ЕГЭ — директор республиканского центра новых образовательных технологий Минобразования Чувашии Галина Арзамасцева обратила внимание на отличия в подходе к экзамену старшего и младшего поколения. В отличие от взрослых многие дети, как правило, торопыжки и на долгое прочтение задания времени стараются не тратить, из-за чего часто допускают ошибки. К похожему итогу приводит и детская невнимательность. Бывает, ребята идут на апелляцию, их работы поднимают, детально изучают, а потом выясняется, что ребенок сам поспешил и допустил техническую ошибку… Впрочем, организаторы успокоили родителей: Единый государственный экзамен — это хороший жизненный опыт, и те, кто хорошо учился все школьные годы, обязательно с заданиями справятся.

Фото Максима Васильева

Вместе с родителями ЕГЭ в чебоксарской школе № 2 сдавал первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин.