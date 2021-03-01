Орден, звания и Почетная грамота

Указом Главы Чувашии от 15 марта 2021 года орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Семенов (Семендер) Юрий Семенович — поэт, член общественной организации «Союз профессиональных писателей Чувашской Республики».

Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Гончаров Александр Николаевич — исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания».

Присвоены почетные звания:

«Народный художник Чувашской Республики» Шведову Владимиру Степановичу — главному художнику Государственного ордена «Знак Почета» Русского драматического театра;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Казаковой Татьяне Васильевне — заместителю министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Салиховой Лилии Шайхалиевне — концертмейстеру Чебоксарского музыкального училища (техникума) имени Ф.П. Павлова;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Космачеву Петру Ивановичу — фрезеровщику ремонтно-механического цеха «Водоканала», г. Чебоксары, Ларионовой Ираиде Анатольевне — главному бухгалтеру управляющей компании «Атал», г. Чебоксары, Степанову Вениамину Валериановичу — слесарю аварийно-восстановительных работ цеха водопроводных сетей и сооружений «Водоканала», г. Чебоксары, Тимофееву Николаю Георгиевичу — слесарю-ремонтнику механического участка Биологических очистных сооружений, г. Новочебоксарск, Яковлеву Ивану Алексеевичу — машинисту экскаватора транспортного участка Биологических очистных сооружений, г. Новочебоксарск.

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики» Васильеву Валерию Витальевичу — старшему тренеру по фристайлу спортивной школы олимпийского резерва № 2.

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Орлову Евгению Владимировичу — начальнику Управления капитального строительства и реконструкции города Чебоксары.

«Заслуженный энергетик Чувашской Республики» Низамову Руслану Хамитовичу — начальнику отдела капитального строительства и инвестиций «Теплосетей» города Чебоксары.

Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне» награждена Мамутина Елена Владимировна — мать пятерых детей, Чебоксарский район.