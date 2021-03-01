На планерке Главы обсудили госзакупки, подготовку к полевым работам, запись в первые классы

С приятных спортивных новостей начал еженедельную планерку Глава республики Олег Николаев. В минувшую субботу представитель Чувашии Сергей Козырев стал чемпионом России по вольной борьбе, а в воскресенье порадовали спортивные гимнасты, успешно выступившие на чемпионате России. «В вольной борьбе у нас не было медалей 36 лет», — напомнил Олег Николаев. И подчеркнул, что принятые в прошлом году в области развития спорта решения дают плоды, — спортсмены Чувашии все активнее участвуют в состязаниях за высшие ступени пьедестала и показывают прекрасные результаты.

«Такие победы радуют и вдохновляют», — признался руководитель региона, добавив, что особенно приятно видеть спортивные достижения накануне предстоящей Коллегии Минспорта Чувашии. Если слаженно и целенаправленно работать, по мнению Главы республики, можно добиться немалых достижений не только в спорте, но и в экономике, в социальной сфере и других важных направлениях…

ПОРУЧЕНИЕ.

Руководителям министерств и ведомств обеспечить эффективность использования каждого бюджетного рубля.

С предварительными итогами социально-экономического развития республики за первые два месяца 2021 года ознакомил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов. Неплохие показатели у нас в сельском хозяйстве и по вводу жилья. За январь — февраль в республике введено более 109 тыс. квадратных метров жилья, что на 6,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем выполненных работ в отрасли составил 3,5 млрд рублей, сообщил министр.

Не обошел стороной он и минусы. Снижение отмечается в промышленности и в строительстве. Дмитрий Краснов напомнил, что в прошлом году в связи с пандемией снизился объем инвестиций в основной капитал. Особо ситуация не меняется. За первый квартал нынешнего года этот показатель, вероятно, составит порядка 6,4 млрд рублей. Низкую инвестиционную активность руководитель ведомства связывает с сезонностью строительных работ, недостатком оборотных средств предприятий и рядом других причин. По оценке министра, ожидаемый объем инвестиций в 2021 году должен все же вырасти до 55,6 млрд рублей.

Основной задачей на завершение квартала Минэкономразвития ставит наращивание мер господдержки промышленности, а также активизацию работы по выдаче займов Фондом развития промышленности Чувашии. Продолжатся мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса.

В продолжение темы об исполнении бюджета за январь — февраль доложил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Консолидированный бюджет, по его словам, исполнен с профицитом в 3 млрд рублей: по доходам — на 10,6 млрд, по расходам — 7,5 млрд. С ростом исполнен и республиканский бюджет: по доходам — на 11,2 млрд, по расходам — на 6,6 млрд рублей. «В целом мы находимся в положительной зоне, намечен рост, но окончательная картина будет ясна по итогам всего квартала. На фоне регионов ПФО Чувашия пока занимает средние позиции», — констатировал министр.

С опережением идет регион в реализации национальных проектов. Совершенствуется согласно поручению Олега Николаева и система закупок, хотя работать еще есть над чем, подчеркнул докладчик. В прошлом году внедрена региональная контрактная система, введена автоматизация необходимых процессов, благодаря чему в ежедневном режиме теперь можно отслеживать ход контрактации по средствам республиканского бюджета. Практически все органы власти уже предоставили свои планы-графики закупок, за исключением пяти ведомств.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Своевременно размещая планы-графики, планомерно заключая контракты мы помогаем поддерживать экономику. Ведь если уже в начале года будут заключены соответствующие контракты, бизнес будет понимать, на что и когда рассчитывать и каким образом организовывать свою работу».

«До завершения квартала осталось две с половиной недели, прошу активизироваться и где это необходимо внести изменения в планы-графики закупок, привести их в соответствие с доведенными лимитами, обратить внимание на кассовое исполнение, завершить работу по осуществлению закупок», — обозначил ряд задач Михаил Ноздряков.

Поддержав министра финансов, Олег Николаев напомнил руководителям министерств и ведомств о своевременном выполнении взятых обязательств, чтобы не создавать ажиотаж. И призвал четко отрабатывать все направления в целях получения максимального результата. «Каждый бюджетный рубль должен использоваться эффективно, — подчеркнул он. — Главное, чтобы положительные изменения чувствовали люди, ну и нам не было стыдно за проделанную работу».

ПОРУЧЕНИЕ.

Министерству сельского хозяйства республики активизировать работу по подготовке к весенним полевым работам.

В прошлом году в республике в это время уже начались полевые работы, напомнил на планерке вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. Нынче ситуация иная: зима была холодной, а таких высоких сугробов у нас не было лет 10. По прогнозам синоптиков, сход снега ожидается не ранее третьей декады марта. Так что у аграрников есть еще время, чтобы основательно подготовиться.

В этом году планируют засеять свыше 550 тыс. га, яровой сев планируется провести на 290 тыс. га, доложил министр. Республика в полном объеме обеспечена семенами зерновых и зернобобовых культур для проведения ярового сева. Темпы приобретения минеральных удобрений, несмотря на рост цен, превышают уровень прошлого года на 13%. По словам Сергея Артамонова, поставки минеральных удобрений в республику идут по плану, без срывов, в ежедневном режиме без выходных. Кроме того, продовольственным фондом республики созданы запасы, что позволяет пока удерживать цены на приемлемом уровне.

В поля готовится выйти сельхозтехника. Руководитель Минсельхоза республики отметил, что объемы приобретения техники в этом году выше прошлогоднего уровня: с января закуплено 64 трактора, 9 зерноуборочных комбайнов, 90 единиц прочей техники и оборудования. Однако в связи с общей инфляцией дорожает топливо, с неудовлетворением заметил министр. Тем актуальнее сейчас стоит вопрос поддержки сельхозтоваропроизводителей. Всего в 2021 году, по словам Сергея Артамонова, на поддержку АПК республики предусмотрено свыше 3 млрд рублей.

Олег Николаев одобрил ход подготовки к весенним полевым работам и пожелал аграриям не снижать взятого в прошлом году энергичного темпа работ.

ПОРУЧЕНИЕ.

Активнее вовлекать граждан в развитие собственного дела, в том числе с помощью мер социальной поддержки.

О новшествах в механизме заключения социального контракта рассказала руководитель Минтруда Чувашии Алена Елизарова. Такая помощь, напомним, оказывается малоимущим гражданам с 2020 года, в прошлом году в республике было заключено 5147 социальных контрактов. Ранее они направлялись на поддержку отдельных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь в трудоустройстве, профобучении и стажировке, развитии собственного дела, а с этого года еще и в ведении личного подсобного хозяйства, что послужит хорошим подспорьем для жителей села. Размер матпомощи на ЛПХ составляет 100 тыс. рублей. После заключения контракта гражданин должен зарегистрироваться в налоговых органах в качестве самозанятого и заниматься избранным делом не менее трех лет, пояснила министр.

Изменения коснулись и сроков оказания социальной помощи. Например, заключить соцконтракт на поиск работы прежде можно было до года, а теперь — до девяти месяцев. При этом если ранее денежная выплата в размере прожиточного минимума на трудоспособного гражданина выплачивалась в течение 12 месяцев, то с этого года выплата осуществляется единовременно после заключения контракта и потом в течение трех месяцев после трудоустройства, объяснила Алена Елизарова.

Руководитель региона подчеркнул, что данный вид господдержки направлен прежде всего на то, чтобы помочь людям в трудный период, но таким образом, чтобы потом они смогли сами себя обеспечивать. При этом помимо помощи на основании социального контракта важно оказывать и иные меры поддержки, в том числе по линии малого и среднего предпринимательства и сельского хозяйства, отметил он.

«Когда речь ведем о личных подсобных хозяйствах, очевидно, люди с предпринимательской жилкой должны быть вовлечены в систему кооперации, чтобы обеспечивать определенные производственные площадки необходимым сырьем и так далее», — обратил внимание Олег Николаев. И посоветовал главам администраций городов и районов не обделять вниманием активных людей, вести и направлять их — от успешных предпринимателей, в том числе, зависит экономический потенциал муниципалитета.

КСТАТИ В предстоящую субботу, 20 марта, в Чебоксарах состоится «Единый день пробного тестирования по записи в 1-й класс». С 9 до 10 часов Управление образования администрации Чебоксар приглашает родителей будущих первоклассников потренироваться в электронной регистрации на портале образовательных услуг: http://sad.edu.cap.ru.

Кстати, кто не сможет принять участие в едином тестировании в субботу, может потренироваться в любой день до 22 марта. Важно понимать, что это лишь пробная запись, настоящая стартует 1 апреля.

Кроме того в этот четверг, 18 марта, в 18.00 состоится городское собрание в онлайн-формате, где родители будущих первоклассников смогут получить ответы на все свои вопросы.

Горячая линия Минобразования Чувашии для обращения родителей по вопросам записи в 1-й класс: 64-21-71. С 11 по 31 марта работает также горячая линия в Чебоксарах: 24-42-37 (звонить с 15.00 до 17.00 в рабочие дни).

ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА

Задачка для родителей первоклашек

Год от года первоклассников становится все больше, доложила в завершении еженедельной планерки заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — министр образования и молодежной политики Алла Салаева. И подробно рассказала, как в этом году будет проходить прием в первые классы.

По предварительным данным, в первый класс в общеобразовательные организации республики в 2021 году будут приняты более 17 тыс. детей. Из них 7800 первоклашек пойдут в образовательные учреждения Чебоксар. В ряде столичных школ уже планируют увеличить набор. Так школа № 65 в микрорайоне «Новый город» вместо прошлогодних шести первых классов рассчитывает открыть 16.

Всю необходимую информацию о записи детей в первый класс образовательные учреждения уже должны были разместить на своих сайтах. Министр напомнила, что дети делятся на две категории: тех, кто относится к данной школе по прописке — для них запись стартует 1 апреля, и тех, кто желает поступить в конкретную школу не по прописке — их начнут принимать с 6 июля. Причем дети из одной семьи будут приниматься в одну школу.

«Записаться в школу можно тремя способами, — объяснила Алла Салаева. — Первый способ — через портал «Госуслуги», второй — через республиканский портал образовательных услуг («Е-Услуги. Образование»), третий — принести заявление в школу». По опыту прошлых лет, наиболее востребована среди родителей электронная запись.