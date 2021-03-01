В Чебоксарах вывезено в четыре раза больше снега, чем в прошлом году

Практически в два раза меньше жалоб на некачественную уборку заснеженных территорий поступает от жителей республики. Такую информацию предоставили в Центре управления регионом Чувашии, куда и поступают жалобы жителей через социальные сети. Только за минувший год по статистике ЦУР Чувашии зафиксировано и обработано 435 сообщений о некачественной уборке снега, 140 из них касались дворовых территорий. Так, в марте чаще всего жалуются на оставленные коммунальными службами сугробы, которые мешают обзору автолюбителей и создают угрозу для пешеходов.