Задержан 22-летний житель Новочебоксарска, подозреваемый в угоне маршрутки

По версии следствия, около пяти часов вечера в прошлую пятницу, 12 марта, двое молодых людей, находясь в нетрезвом виде в салоне 262-й маршрутки, учинили ссору с 36-летним водителем, который вынужденно остановился. В салоне, по данным МВД по Чувашии, в то время было пятеро пассажиров. На остановке «Дом печати» водитель и скандалисты вышли из салона на улицу, где злоумышленники продолжили с ним «разборку», угрожая ножом. Затем новочебоксарец (как потом выяснится — неоднократно судимый), сел за руль пустого микроавтобуса и угнал его. Совершив на улице Привокзальной мелкое ДТП, он бросил машину и скрылся с места происшествия.

Следователи СУ СКР и сотрудники регионального МВД сработали оперативно, оба подозреваемых задержаны. Кстати, в тот же день, незадолго до угона машины, злоумышленники в одном из дворов по проспекту Мира в Чебоксарах пристали к группе незнакомых подростков. Новочебоксарец сорвал с головы 12-летнего паренька шапку и похитил ее, а его 24-летний знакомый в это время демонстрировал несовершеннолетнему нож и угрожал насилием. Уголовные дела соединены в одно производство, идет следствие.