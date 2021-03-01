В Госсовете Чувашии обсудят возможность смены часового пояса

Об этом сообщил Глава республики Олег Николаев, отвечая на вопросы пользователей социальных сетей во время прямой линии.

Сейчас жители Чувашиии обсуждают, стоит ли республике быть в московском часовом поясе или лучше перевести стрелки на 1 час вперёд.

По данным проведенных опросов, большая часть населения региона за то, чтобы оставить все как есть. Но все же вопрос о переводе времени ещё не закрыт.

«Было принято решение депутатами Государственного Совета обсудить эту тему в формате парламентских слушаний. Я надеюсь на активное участие общественников, чтобы принять консолидированное решение. Если большинство захочет перейти на другой часовой пояс, нам нужно будет вносить изменение в закон Российской Федерации, чтобы перевести время в режим часового пояса на +1 от Москвы. Такой алгоритм. Мы должны будем выйти с инициативой в Государственную Думу, дальше это решение утверждает Совет Федерации и Президент», — отметил Глава Чувашии.

Окончательное решение о переводе времени должны принимать жители республики, подытожил Олег Николаев.