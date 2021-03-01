В Пензенской области стартовал чемпионат России по спортивной гимнастике

Уже в первый соревновательный день в командном первенстве отлично себя проявил представитель Чувашии Владислав Поляшов, выступающий за сборную ПФО.

Всего в мужской части состязаний участвовали восемь команд, и коллектив ПФО в итоге завоевал «серебро», уступив пальму первенства сборной Центрального федерального округа. Третье место заняли гимнасты из Москвы.

Помимо командного первенства у спортсменов проходила квалификация в финалы чемпионата России на отдельных снарядах — вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья и перекладина. Владислав Поляшов и тут сумел заявить о себе — гимнаст качественно исполнил свою программу на параллельных брусьях и занял первое место. В финале у Поляшова будут отличные шансы на успех — он выиграл у ближайших соперников 0,5 балла, что является большим преимуществом по меркам спортивной гимнастики. Кроме того, Владислав отобрался в восьмерку лучших гимнастов страны в соревнованиях на коне (2-й результат в квалификации) и на перекладине (5-й результат).

Как уже сообщала «СЧ», в чемпионате России участвуют и четыре гимнастки из Чувашии — Елена Герасимова, Дарья Белоусова, Екатерина Иванова и Ольга Левенкова. За выход в финалы они боролись вчера, но результаты их квалификации станут известны уже после того, как номер будет подписан в печать.

По итогам соревнований будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет в конце апреля.

Фото cap.ru

Финалы на отдельных гимнастических снарядах для Владислава Поляшова (крайний справа) пройдут 13 и 14 марта.