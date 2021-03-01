С любовью к родному краю

13 марта 2021 года исполняется 60 лет майору запаса, мастеру-строителю, активному краеведу и патриоту родной чувашской земли Александру Стеклову.

Александр Иванович Стеклов родился в селе Ямашево Канашского района в многодетной крестьянской семье. После окончания Ямашевской средней школы в 1978 году поступил в Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, которое успешно окончил в 1982 году. Проходил военную службу на офицерских должностях до 1998 года. Имеет награды Правительства СССР, награды и благодарности Министерства обороны Российской Федерации и командования. Ветеран Вооруженных сил Российской Федерации.

В 2001-2004 годах работал начальником хозяйственно-эксплуатационного отдела Министерства образования и молодежной политики Чувашии. В 2001 году Минобразования республики взяло на себя обязательство по проведению эксперимента по единому государственному экзамену. За активное участие, целеустремленность в решении этой важной государственной задачи Александру Ивановичу приказом Минобразования РФ № 12-96 от 20.09.2001 г. была объявлена благодарность.

С 2004 года Александр Иванович — директор малого предприятия ООО «Интер-фейс». С 2009 года — директор ООО «Интер-С». Предприятия под его руководством успешно работали на объектах Чебоксарского, Порецкого детских домов и Цивильской школы-интерната для глухих и слабослышащих. Под его руководством проводились ремонтные работы в указанных организациях добросовестно и с высоким качеством. После чего эти образовательные учреждения были признаны образцовыми в Чувашской Республике. Кроме того, Стеклов оказывает благотворительную помощь Обществу слепых и слабовидящих и другим школам-интернатам Чувашии. Его заслуги отмечены благодарностями Министерства образования Чувашской Республики.

Александр Иванович активно и плодотворно изучает историю родного края. После исследования исторических источников и документов ведущих архивов и библиотек Москвы, Казани и Чувашии он издал исторические очерки «Ямаш мурза — сын князя Мангуша» (2011 г.), «Сказание о чувашах» в двух томах (2015 г. и 2018 г.). Книга «Ямаш мурза — сын князя Мангуша» посвящена истории родного села Ямашево-Чарпоси со дня его основания. Книга уникальна еще и тем, что автор полностью восстановил родословное древо жителей села, начиная со времен царствования Павла I.

На основании собранных материалов и архивных данных, полученных в Российской государственной библиотеке и Российском государственном архиве древних актов, находящихся в Москве, а также в Государственном историческом архиве Чувашской Республики, научной библиотеке и научном архиве Чувашского института гуманитарных наук и в научном архиве Республики Татарстан в 2015 году Александр Иванович опубликовал I том книги «Сказание о чувашах». Этот том посвящен истории г. Чебоксары и Чебоксарского уезда со дня основания, включая историю чувашских, помещичьих и монастырских деревень, вошедших в данный уезд. В 2018 году издан II том «Сказание о чувашах». Этот том посвящен древней истории г. Цивильска и г. Ядрина, в том числе территориальному устройству уездов. В оба тома также вошли имена и фамилии воевод, их чины, ранги, а также и родословное древо воевод Чебоксарского уезда за период с 1552 по 1782 год. Оба тома завершаются 1782 годом — годом окончания воеводского правления в России. Книги приобрели широкую известность и популярность у большого круга читателей, а для краеведов стали учебными пособиями.

Активное участие принимал Александр Иванович Стеклов и в общественно-политической жизни. На выборах Главы Чувашской Республики, состоявшихся в 2015 году, он был руководителем штаба кандидата на должность Главы Чувашии Валерия Васильевича Сапожникова.

В 2015 году Александр Иванович занял первое место в Чебоксарском городском конкурсе «Общественное признание-2015» в номинации «Я пишу и снимаю о городе». В 2016 году меценат Стеклов на свои средства установил памятный камень предкам в родном селе.

В настоящее время Александр Иванович завершает III том книги «Сказание о чувашах». Кроме этого, он является автором историй многих деревень и сел Чувашии, которые опубликованы в Чувашской энциклопедии. Систематически публикует статьи на исторические темы в газетах Чувашии, Татарстана и Ульяновской области.

Чувашское землячество Москвы, землячество «Канашсем», Межрегиональная общественная организация выходцев из Чувашии — товарищество офицеров «Сыны Отечества» горячо поздравляют Александра Ивановича Стеклова с 60-летием и желают ему крепкого здоровья, творческих успехов, новых открытий в истории родного края, благополучия и счастья!