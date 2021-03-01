Юные художницы из Чувашии стали дипломантами Всероссийского конкурса «Зримые образы музыки П.И. Чайковского»

Автор: Дарья КузьминаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Всего на конкурсе было представлено более 300 творческих работ из разных городов России. В нашей республике конкурс координировал Культурно-выставочный центр «Радуга». Дипломами наградили десятилетнюю Ксению Макарову из Чебоксарской детской школы искусств № 1, а также семилетнюю Анну Карпову и десятилетнюю Юлиану Николаеву, представляющих «Дом детского творчества» Вурнарского района. Их работы будут представлены на выставке в Государственном Русском музее, которая откроется в мае в залах павильона Михайловского замка.

Еще одна художница из Чебоксар, студентка Анастасия Углева, вошла в число победителей конкурса «Третьяковская галерея — online», проходившего в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Ее работа стала одним из пятнадцати произведений, которые лягут в основу мультимедийных космических инсталляций. Они будут представлены в Новой Третьяковке осенью 2021 года в рамках Ночи Искусств.

Опубликовано: 11 марта 2021 г.


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