Сразу двум жительницам Чебоксар накануне 8 Марта полицейские вернули утерянные кошельки

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«Сотрудники полиции обнаружили кошелек и вернули в течение 20 минут, доставив его по адресу моего проживания. Очень им благодарна!» — такое сообщение пришло на официальную страницу МВД по Чувашии в Инстаграм. Жительница дома по улице Чернышевского не заметила выпавший из кармана портмоне, оступившись на скользкой дороге. По словам сотрудника патрульно-постовой службы старшего сержанта полиции Владислава Фадеева, кошелёк лежал на дороге возле тротуара. Адрес хозяйки был установлен по водительскому удостоверению.
А о кошельке, найденном возле своего дома по улице Университетская по телефону «102» сообщил второклассник. По визитной карточке, которая вместе с банковскими картами и деньгами находилась внутри портмоне, старший лейтенант полиции Рафик Чукмаев установил адрес проживания его владелицы и вернул хозяйке.

Опубликовано: 10 марта 2021 г.


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