СВЕТЛАНА АНАНЬЕВА

директор Медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Чувашии

«Сегодня мы подошли к такому этапу развития, когда постепенно уходим от традиционной статистики к аналитике в режиме реального времени. Медицинский информационно-аналитический центр осуществляет полное организационно-методическое и техническое сопровождение, а также контроль и мониторинг информации в режиме реального времени 13 федеральных информационных подсистем, включая регистры лиц, больных COVID-19 и вакцинированных от COVID-19. Мы планируем в 2021 году подключить к интернету все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) и снабдить работников ФАП автоматизированными рабочими местами, внедрить сервис телемедицины «врач-пациент», расширить вычислительные мощности Республиканского центра обработки данных».