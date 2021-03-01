Оптовый поставщик цветов оказался мошенником

Обращением в полицию закончилась попытка предпринимательницы из Новочебоксарска заработать на цветах в предпраздничные дни.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, 19-летняя местная жительница нашла в интернете объявление о продаже тюльпанов по низким ценам и связалась с продавцом, чтобы приобрести 500 цветов. Мошенник выслал девушке электронную версию договора о купле-продаже, попросив внести предоплату за товар. А после того, как на его счет поступила нужная сумма в размере 12000 рублей, перестал выходить на связь, удалив объявление из интернета и переписку в мессенджере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».