Всю прошедшую неделю в Татарстане смотрели чувашское кино

«Спасибо за праздник, который вы нам подарили», «С большим удовольствием мы всей семьей пришли посмотреть фильмы на родном чувашском языке. Приезжайте к нам почаще», — таковы отзывы зрителей о прошедших на минувшей неделе в соседней республике Днях чувашского кино.

Показ фильмов чувашских кинематографистов у наших соседей прошел в рамках кинофестиваля народов Татарстана «Панорама». Приурочен он к Году родных языков и народного единства в республике и будет проходить на протяжении всего 2021 года. По мнению организаторов — Министерства культуры РТ, учреждения культуры «Татаркино» и Дома дружбы народов совместно с Ассамблеей народов Татарстана — кино объединит все народы, проживающие в республике. «Кинематограф – прямой путь, чтобы прийти к единству и пониманию, чтобы отразить атмосферу жизни каждой нации, их традиции и обычаи, красоту. Этот фестиваль — противовес такому явлению, как глобализация. Каждый народ, каждая нация должны сохранять свое национальное лицо и жить в единении с другими национальностями и народами», — отметил, в частности, писатель, драматург, сценарист, член Союза кинематографистов Татарстана Мансур Гилязов.

СПРАВКА «СЧ» Чуваши являются третьей по численности этнической группой в Татарстане. Согласно Переписи 2010 года наших сородичей там 116,2 тысячи человек, в основном они проживают в Аксубаевском, Буинском, Дрожжановском, Нурлатском, Тетюшском, Черемшанском районах, а также в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск.

Право открыть «Панораму» в Международный день родных языков организаторы предоставили кинематографистам Чувашии. По их словам, на территории Татарстана проживает очень много чувашей, поэтому и решено было начать фестиваль с Дней чувашского кино. Свою роль в таком предпочтении, видимо, сыграли и Дни татарского кино, которые прошли в нашей республике в ноябре прошедшего года. «С «Чувашкино» у нас зародилась дружба во время показа наших фильмов в Чебоксарах, Комсомольском и Батыревском районах. Татарской диаспорой Чувашской Республики они были восприняты очень хорошо. В ответ мы проводим Дни чувашского кино у себя в республике», — приводят татарстанские СМИ слова директора «Татаркино» Миляуши Айтугановой и отмечают, что Дни чувашского кино проводятся в республике впервые.

На суд татарстанских зрителей были представлены шесть фильмов: короткометражные «Юман» (режиссер Елена Рябцева) и «Наследие» (Юрий Сергеев), а также картины «В красном море» (Андрей Митешин), «Хурăн шывĕ» (Березовый сок, реж. Зоя Илларионова), «Священная роща чувашского кинематографа» (Светлана Алякимова) и «Туса лартатăп шурă ҫурт» (Построю белый дом, реж. Владимир Карсаков).

Свое шествие по городам и весям Татарстана чувашские фильмы начали с города Казани. Затем эстафету приняли села Старое Тимошкино (Аксубаевский район), Старое Дрожжаное (Дрожжановский район), города Нурлат и Тетюши. И, как пишут местные СМИ, везде в кинотеатрах был аншлаг (с учетом ограничений по заполняемости залов по требованиям Роспотребнадзора). А после показа бурные овации и нескончаемые слова благодарности долго звучали в адрес организаторов мероприятия.

Ирек Шарипов, директор Дома дружбы народов Татарстана — В механизмах реализации национальной политики появляется новый инструмент – это язык кино. Нам важно добиться согласия и понимания между народами, а язык кино универсален, он очень доступен. То, что мы получим новые формы общения на языках народов, для наших национально-культурных объединений, думаю, даст неожиданные результаты.

Интересным дополнением к Дням чувашского кино стали творческие встречи с представителями киностудии «Чувашкино» — председателем Союза кинематографистов Чувашской Республики Олегом Цыпленковым, начальником отдела маркетинговой и культурно-образовательной деятельности Алексеем Ивановым, режиссером и историком Сергеем Щербаковым. «У нас никогда не было показов фильмов на чувашском языке. И очень приятно, что приехали из Чувашии показать местное кино», «Такие мероприятия должны быть. Кинофильмы раскрывают глаза, помогают понять, как все складывалось исторически». «Хотелось бы, чтобы эти фильмы были показаны молодому поколению, ведь будущее чувашского языка в наших детях. Для них было бы хорошо показать еще и мультипликацию», — были единодушны зрители большинства населенных пунктов, обсуждая фильмы.

«Несомненно, такой фестиваль необходимо сделать традиционным и ежегодным, расширяя границы его проведения», — выказал солидарность со зрителями Олег Цыпленков. Поддержала его и Миляуша Айтуганова: «Совместная работа в организации подобных мероприятий только укрепит наши отношения и создаст новые возможности для развития двух народов».

Кстати, кинофестиваль народов Татарстана продлится весь год. В марте, апреле, мае зрителей ожидают Дни немецкого, марийского, грузинского кино, летом будут показаны тюркские, славянские и армянские фильмы, осенью эстафету подхватят Дни дагестанского, бурятского, индийского, арабского и таджикского кино.

Елена Зайцева