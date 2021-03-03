Алёна Аршинова. Честный разговор о политике, рисках и достижениях

Недавно мы встретились с депутатом Государственной Думы, секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» Алёной Аршиновой. Разговор зашел о депутатской, партийной работе и личном.

— Добрый день, Алёна Игоревна! В 2012 году вы стали самым юным депутатом Госдумы. Расскажите, каково это быть молодым политиком в России.

— Когда меня называли «молодой политик» в начале пути, это как-то немного обижало — ты ведь хочешь считаться опытным, профессионалом. Но когда тебя причисляют к молодым спустя 10 лет, это уже приятно. Так что спасибо за комплимент.

— Не раз доводилось наблюдать вашу «проходку» к думской трибуне. И ни разу не видел, чтобы на вашем лице дрогнул хотя бы один мускул. Это проявление смелости или профессиональный навык парламентария?

— Наверное, просто желание довести до коллег определенную позицию. Ведь в этот момент тебе нужно предельно собраться, сфокусироваться и за отведенные пять минут изложить мнение своих избирателей. Это важнее твоих страхов.

— В продолжение темы смелости… Школьники, которые сегодня выходят на митинги, наверняка считают себя очень смелыми. Однако партия «Единая Россия» категорически осудила вовлечение детей в несанкционированные акции. В ответ оппоненты обвинили вас, что в ваших акциях тоже замечали подростков… Так в чем же разница?

— Разница между незаконными и согласованными акциями принципиальная. На первых, скорее всего, будут провокаторы, которые будут провоцировать правоохранителей. Провокаторы первыми, как правило, начинают выкрикивать определенные лозунги. И правоохранительные органы будут на все это реагировать соответствующим образом.

А есть обычные люди, которые выходят на акции, чтобы показать власти несогласие по определенным моментам. Выражать несогласие — это нормально. Вопрос только в том, как это делать. Вот вы спросили про детей, уверенно скажу: на несогласованных акциях им находиться опасно — в этом вся проблема.

Другое дело — санкционированные мероприятия, у которых есть официальный организатор, ответственный за соблюдение порядка. Я знаю, какая ответственность ложится на организаторов согласованных митингов. Нужно все выстроить так, чтобы с одной стороны тебя защищали правоохранители, с которыми мероприятие согласовано, а с другой — обеспечить, чтобы внутри среди участников не было провокаторов. Не секрет, что есть специально обученные люди, есть определенная стратегия срыва митингов или переворачивания хода событий…

— Что для вас изменилось с того момента, как вы возглавили Чувашское региональное отделение партии «Единая Россия»?

— Мое назначение руководителем регионального отделения совпало с началом пандемии. Это был тяжелый период для всех. И коллектив нашего регионального отделения прикладывает колоссальные усилия, чтобы быть там, где нужна помощь, рядом с теми, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии. За этот год был проделан очень большой объем работы.

Что касается продвижения федеральных инициатив, партнерства с исполнительными властями республики, то правительство Чувашии и раньше, и сейчас открыто для сотрудничества. Глава региона Олег Алексеевич Николаев был избран на большом кредите доверия, и его желание оправдать это доверие очень велико. Конечно, руководитель республики рассчитывает на поддержку депутатов Госдумы от республики, поэтому мы встречаемся, обсуждаем, где и на каком участке нужно подключиться, — подключаемся.

Сегодня для того, чтобы максимально поднять качество жизни в республике, необходимо как можно больше привлекать средств из федерального бюджета. Это наша общая задача, над решением которой мы работаем в единой команде во главе с Олегом Николаевым.

— Некоторые представители оппозиции попытались обвинить вашу партию в том, что в момент пандемии вы разносили лекарства ради пиара, потому что на куртках у волонтеров было написано «Единая Россия». Поставьте, пожалуйста, точку в этом вопросе.

— Был момент, когда тяжелобольных стало настолько много, что на стационарное лечение не брали «легких» и «средних». Их стали оставлять дома. Тогда «Единая Россия» инициировала выдачу бесплатных лекарств амбулаторным больным, которые находились на лечении дома. Именно наша партия выступила с этим предложением, и его поддержал Президент России.

Ни машин, ни сотрудников тогда не хватало, поэтому мы предложили привлечь к разноске лекарств волонтеров, большой отряд которых был у нас уже сформирован к тому времени. Да, наша символика была на куртках волонтеров. И она работала фактически как паспорт. Человек видел, что в дверь звонит именно волонтер «Единой России». В день наши волонтеры разносили по 300 лекарств. Вряд ли медучреждения с этим справились бы самостоятельно.

Волонтерские центры официально и публично были включены в эту работу. В этом не было никакой проблемы. И вопрос возник только потому, что ряд депутатов, в том числе и оппозиционных депутатов Чувашии, написали в прокуратуру, что якобы мы не имеем права доставлять эти лекарства. Я это вижу так: кто-то пытается решить проблему, не вылезает из больниц, всегда рядом с людьми, которым нужна помощь, а кто-то в это время сидит на диване дома, пьет чай и строчит депутатские запросы вместо того, чтобы тоже доставлять эти лекарства с символикой своего волонтерского центра. Вот и все.

— Ярлыки на «Единую Россию» вешались всегда. Видимо, это особенность любой партии власти, когда на ее критике многие делают себе политическую карьеру. Каково это — работать в структуре, которую постоянно ругают только потому, что таковы «законы жанра»?

— Вы правильно сказали, что это такой «жанр». На этом фоне главная задача — просто решать возникающие проблемы. Но и на критику надо обращать внимание, потому что она часто показывает, что еще не сделано, до чего еще не дошли. Критика мобилизует.

Возьмем конкретную ситуацию — принятие федерального бюджета. Например, у меня отец — военный, и я, безусловно, хочу, чтобы индексировались пенсии военных. Но, с другой стороны, не менее важно сохранить финансирование детских садов, школ, спортивных сооружений. Нужно понимать: бюджет ограничен, на все средств не хватит, необходимо расставлять приоритеты. Это большая ответственность, и партия «Единая Россия» всегда берет ее на себя. Результаты в Чувашии налицо. Например, за то время, пока я координирую партийный проект «Новая школа», в Чувашии построено 59 детсадов для 10 тысяч малышей, 20 школ для 8,5 тыс. учащихся, отремонтировано 165 спортзалов в сельских школах, построен бассейн при Чувашском педуниверситете, и в этом году откроется еще один при Чувашском госуниверситете, все, что сделано, в рамках одного интервью не перечислишь. И мы будем продолжать в этом же темпе, потому что жители республики очень ждут новые социальные объекты.

Вторая задача — контролировать эффективность использования бюджета. А те деньги, которые не используются, переводить на приоритетные направления. Поэтому председатель Госдумы Вячеслав Володин регулярно вызывает министров в Госдуму и задает им жесткие вопросы. Министрам это не всегда нравится. Но после принятия поправок в Конституцию именно депутаты Госдумы согласовывают, кто будет входить в кабинет министров, поэтому на вопросы им приходится отвечать.

— На выборах главы республики в сентябре прошлого года «Единая Россия» поддержала Олега Алексеевича Николаева, несмотря на его принадлежность к другой партии. Поддержит ли он в этом году вашу партию на выборах?

— У нас с главой Олегом Алексеевичем конструктивные и партнерские отношения. Он очень активный человек и на избирательном участке отдаст свой голос за ту партию, за тех кандидатов, которых посчитает достойными. При этом я уверена, что он как Глава республики сделает все возможное, чтобы выборы были открытыми, прозрачными. В своем недавнем интервью Олег Алексеевич правильно сказал, что в первую очередь смотреть надо не на политическую принадлежность, а на то, какую пользу приносит человек нашему обществу, на качества человека. У нас в партии пройдет предварительное голосование, и я уверена, что от нашей партии на выборы депутатов Госдумы России и Госсовета Чувашии будут выдвинуты самые достойные кандидатуры.

— Каким вы видите в Госсовете Чувашии депутата от фракции «Единая Россия»?

— Депутат от «Единой России» — человек открытый, динамичный, честный, ответственный перед избирателем. Человек, который помнит, что он от партии «Единая Россия», соответственно, понимает ответственность и перед избирателем, и перед партией, которая его выдвигала.

Я считаю, что депутат должен быть активен как на своем округе в работе с избирателями, так и в социальных сетях, и в прессе, иначе может показаться, что он после выборов забыл про своих избирателей. Люди сегодня хотят общаться напрямую с властью. Партия и наши депутаты проводят онлайн-приемы граждан с приглашением республиканских министров — в прямом эфире жители Чувашии получают ответы на проблемные вопросы. Важно и то, как часто депутаты проводят личные приемы граждан, участвуют в партийных проектах. Депутат обязан активно работать на сессиях, отстаивать позицию своих избирателей, инициировать законопроекты и поправки.

— То есть вы сейчас сформулировали целый «стандарт Аршиновой»…

— Это стандарт не Аршиновой, это — стандарт избирателей. Сегодня у людей другие запросы, они хотят более открытых депутатов, отзывчивости, подотчетности. И этому запросу депутаты от «Единой России» обязаны соответствовать.

— Вы упомянули, что у вас в партии пройдет предварительное голосование. Зачем оно нужно? Чем оно полезно людям?

— Предварительное голосование в «Единой России» проходит уже 14 лет. По его итогам определяется список кандидатов от партии, которым больше всего доверяют жители региона. То есть еще до избирательной кампании люди имеют возможность определить наиболее достойных кандидатов. И именно эти кандидаты получают право выдвигаться от нашей партии.

В этом году предварительное голосование будет организовано по самой демократичной, самой открытой системе, когда принять участие в нем имеет право любой житель республики. Таким образом, мы сможем выбрать самых сильных кандидатов, которым доверяют все избиратели, а не только члены нашей партии. То есть решение о выдвижении кандидата на выборы принимается не кулуарно и не внутри партии. Решение принимают люди — все, кто доверяет «Единой России» и хочет видеть кандидатом от нее достойных профессионалов, которые будут работать в интересах избирателей. Такого открытого подхода, такой прозрачной системы больше нет ни в одной партии в России. Также хочу добавить, что голосование пройдет онлайн. Это безопасно для людей в ситуации продолжающейся пандемии и дает возможность как можно большему числу жителей республики принять в нем участие.

— Недавно несколько партий объединились, вы не боитесь, что они отберут у «Единой России» мандаты в Госдуму и Госсовет?

— У тех, кто объединяется, есть страх не перешагнуть пятипроцентный барьер попадания в Госдуму. Но неизвестно, к чему это объединение приведет, потому что у каждой партии свой сильный лидер, и это может привести к проблемам внутри партии. Но нас это, в общем-то, не касается. Мы объединяем свои ряды, для нас очень важно оправдывать ожидания своих избирателей. Но если уж вы спросили, я отвечаю: не боюсь.

— Теперь не о работе. Многим нравятся ваши семейные посты, они особенные, милые и добрые. Даже на фотографиях вы там другая…

— Потому что там я со своей семьей. Она мой оплот, мой тыл, мой дом, моя душа. И, конечно, с ними я мягче. Я их очень люблю, и они меня во всем поддерживают. Я понимаю, что вообще надо быть мягче в целом в жизни и во всем. Но очень трудно это мне дается.

— Говорят, что один из ваших прадедов воевал вместе с легендарным комдивом Василием Чапаевым?

— Это так, мой прапрадед Алексей Белавин действительно служил в чапаевской дивизии. Бабушка рассказывала, что в семейном архиве была даже их совместная фотография с Чапаевым. Но потом спецслужбы изъяли архив прадеда. Сейчас мы занимаемся его поисками.

— Спасибо.

Беседовал Михаил Сидоров