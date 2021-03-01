Центру травматологии — 12 лет!

26 февраля 2021 г. Федеральный Центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования отметил 12-летие со дня открытия.

Решение о строительстве в Чебоксарах Центра для оказания высокотехнологичной медицинской помощи было принято еще в конце 2006 года. Операции по эндопротезированию крупных суставов конечностей на тот момент являлись уникальными, спрос на них рос и требовал тиражирования высокотехнологичной медицинской помощи.

Построенный и оснащенный за два года Центр в рамках Национального приоритетного проекта «Здоровье» был торжественно открыт в начале 2009 года, и 26 февраля принял первых пациентов, а 3 марта в Центре были проведены первые 8 операций по эндопротезированию тазобедренного сустава.

Оглядываясь на прошедшие 12 лет, отметим, что они были плодотворными и насыщенными — нововведениями, достижениями и событиями.

На момент открытия Центра в стране ежегодно выполнялось всего около 30 тыс. операций по эндопротезированию. В чебоксарском ФЦТОЭ, быстро занявшем позиции одного из трех российских лидеров по объемам эндопротезирования крупных суставов конечностей, в течение 12 лет в геометрической прогрессии росли объемы высокотехнологичной помощи.

Итог нашей работы сегодня — это 76,4 тыс. операций, треть из которых проведена жителям Чувашии. Только эндопротезирований суставов выполнено более 54,0 тыс., это около 70% всех проводимых в Центре операций. 8% — операции на позвоночнике, 10% — реконструктивно-пластические операции у детей и взрослых, остальное — артроскопические и операции на мелких суставах.

Важно отметить, что 90% всей оказываемой Центром помощи финансируется из государственных источников, т.е. бесплатны для пациентов. Потому, учитывая качество работы и авторитет учреждения в кругах пациентов, число желающих попасть на операцию в Центр растет с каждым годом. География проживания пациентов расширяется — сегодня к нам приезжают жители 77 из 85 российских регионов. В 2009 году начинали работу с 9 регионами.

За 12 лет работы в Центре внедрены современные цифровые технологии диагностики и планирования операций, роботизированные системы интраоперационной навигации, органосохраняющие и миниинвазивные операционные технологии с использованием аддитивных технологий 3D-моделирования эндопротезов, уникальные технологии оперативного лечения деформаций позвоночника в любом возрасте.

За счет постоянно внедряемых новых технологий и современного оборудования многократно увеличилось количество проведенных операций, 65% из которых сегодня составляют сложные и уникальные.

Сегодня при плановой мощности 5 тыс. операций в год Центр выполняет 8,3 тыс. операций ежегодно. С учетом фактической потребности в специализированной помощи в 2020 году в Центре открыто отделение патологии позвоночника на 21 койку. Наши койки заполнены 340-350 дней в году, операционная активность врача возросла со 119 до 400 операций в год. Если в начале своего пути всего 3,6% пациентов мы оперировали в день поступления, то на данный момент доля таких операций составляет 19,1%. Хорошо подготовленный и обследованный перед госпитализацией пациент уезжает из клиники домой прооперированным уже не через 10, а через 6 дней после поступления. При этом во многом благодаря применению уникального оборудования и высокоинтенсивных технологий.

Далеко вперед шагнула служба медицинской реабилитации — в плане оснащения, новых технологий, расширения амбулаторной реабилитации. Приобретаемое Центром современное многофункциональное оборудование с использованием биологической обратной связи, компьютерных программ, роботизированных систем, предназначенное для лечения и реабилитации пациентов с двигательными нарушениями, потребовало дополнительные площади. В этих целях активно строится новый реабилитационный корпус, который позволит расширить охват пациентов медицинской реабилитацией после выполнения высокотехнологичных операций, а также развернуть дополнительные операционные, открыть отделение спортивной травмы.

Консультативная поликлиника расширила прием за счет дополнительных «узких» специальностей, востребованных пациентами, — кардиология, ревматология, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, диетология и др. На сегодня число посещений в поликлинику превысило 343,6 тыс., причем 63% из них в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Широко востребован пациентами открытый в 2014 году дневной стационар, в котором, кроме лечения и реабилитации (более 3 тыс. пациентов за время работы), проводятся и малые хирургические операции (их число достигло 900).

Стабильный поток жителей республики и других регионов привлекают диагностические возможности Центра: магнитно-резонансная и компьютерная томография, УЗ- и эндоскопические исследования и др.

Большое внимание руководство клиники уделяет вопросам управления качеством, информатизации производственных процессов. Частью системы менеджмента качества являются создание безбарьерной среды, идентификация личности пациента, разработка стандартных операционных процедур, внедрение электронной очереди в регистратуре и телемедицинских технологий. Используемая в Центре медицинская информационная система позволила не только автоматизировать, унифицировать и облегчить ведение всех процессов, в том числе диагностических подразделений, но и обеспечить надежное хранение данных, а с 1 марта 2021 года — осуществить переход на ведение электронной истории болезни и безбумажный документооборот.

В Центре создана целая система взаимодействия с пациентами — обучение в Школе пациента и с помощью информационных буклетов и видеофильмов, общение посредством личного кабинета пациента и соцсетей.

Ежегодно укрепляется научно-исследовательский потенциал Центра — сегодня у нас работают 2 доктора и 9 кандидатов медицинских наук. Врачи обучаются в ординатуре и аспирантуре, публикуют в ведущих научных профильных журналах более 30 научных работ в год, ежегодно участвуют с 40-50 докладами в международных форумах. Примечательно, что Центр стал основоположником общественной организации под международным патронажем «Русская Ассоциация Хирургов Коленного Сустава».

Успешный опыт проведения локальных клинических исследований позволит нам в ближайшее время вплотную подойти к работе с клеточными технологиями и искусственным интеллектом.

Набирает обороты образовательная деятельность. В палатах и операционных клиники проходят обучение будущие врачи и средние медицинские работники, приезжают на учебу коллеги из регионов России. С 2013 года Центр стал клинической базой кафедры травматологии, ортопедии и эндопротезирования Чувашского госуниверситета. За время работы здесь подготовлено 53 врача-ординатора. С 2020 года, получив лицензию на осуществление образовательной деятельности, Центр планомерно аккредитует и проводит программы дополнительного профессионального образования, став востребованной образовательной площадкой для врачей-травматологов-ортопедов.

Нельзя не сказать и о том, что Центр умеет держать удар и отлично работать в том числе и в чрезвычайных ситуациях. Так, лето 2020 года прошло для нас в «ковидном» режиме — более 270 медицинских работников 3 месяца оказывали специализированную помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, всего было пролечено 294 человека. Благодарность Минздрава России за этот неоценимый вклад в борьбе с пандемией — и снова вызов: бригада специалистов Центра в течение двух недель оказывала практическую и организационно-методическую помощь «ковидному» стационару г. Кургана.

Сегодня ФЦТОЭ из крупного медицинского Центра, занимающегося только лишь оперативным лечением пациентов, превратился в учреждение со многими функциями: мы консультируем пациентов из разных уголков России и зарубежья, оказываем организационно-методическую помощь по клиническим вопросам коллегам из Чувашии и других регионов, активно взаимодействуем с профессиональным сообществом на международном уровне, участвуем в профильных мероприятиях и сами проводим конференции с международным участием, развиваем образовательный компонент, стремимся быть в авангарде на пути цифровизации здравоохранения.

Комплексная целенаправленная работа Центра позволила не только быть успешно сертифицированными в системе менеджмента качества ISO: 9001-2015, стать неоднократным победителем конкурса «Премия Правительства РФ в области качества», но также получить сертификат соответствия международным стандартам качества EFQM «Признанное совершенство». Множество наград и признание со стороны пациентов — не только закономерный итог работы Центра, но и аванс доверия, посыл двигаться вперед в соответствии с тенденциями мировой науки и практики, согласно велению времени и потребностям пациентов.

Преображенская Елена

Фото: За 12 лет работы Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования для жителей Чувашии проведено более 25 тыс. операций.