Фестиваль спортивно-любительской ловли «Рыбак рыбака» собрал более 350 участников

Участники соревновались в 20 номинациях. Среди них — «Самый юный рыбак», «Самый большой улов», «Самая большая рыба». Была даже номинация «Самый неудачный рыбак». Главный приз турнира, учреждённый депутатом Госдумы РФ Анатолием Аксаковым, — моторная лодка — достался новочебоксарцу Андрею Сивушкину.
Опубликовано: 1 марта 2021 г.
Читайте также:
«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
В конце февраля в Чебоксарах начнется Фестиваль чувашской музыки
Шестиметровый «Сурпан Пӗрле» побывает по всех районах и городах Чувашии
Фестиваль чувашской музыки снова собрал поклонников национальных мелодий
В «Абрикосовом саду» растят актерские таланты