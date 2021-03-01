Фестиваль спортивно-любительской ловли «Рыбак рыбака» собрал более 350 участников

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Участники соревновались в 20 номинациях. Среди них — «Самый юный рыбак», «Самый большой улов», «Самая большая рыба». Была даже номинация «Самый неудачный рыбак». Главный приз турнира, учреждённый депутатом Госдумы РФ Анатолием Аксаковым, — моторная лодка — достался новочебоксарцу Андрею Сивушкину.

Опубликовано: 1 марта 2021 г.


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