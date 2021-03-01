Фестиваль спортивно-любительской ловли «Рыбак рыбака» собрал более 350 участников

Участники соревновались в 20 номинациях. Среди них — «Самый юный рыбак», «Самый большой улов», «Самая большая рыба». Была даже номинация «Самый неудачный рыбак». Главный приз турнира, учреждённый депутатом Госдумы РФ Анатолием Аксаковым, — моторная лодка — достался новочебоксарцу Андрею Сивушкину.