Республиканский бюджет-2021 увеличится на 6,2 млрд рублей

На очередном заседании правительства Чувашии, состоявшемся 26 февраля, был рассмотрен проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Как доложил коллегам первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков, в соответствии с законопроектом доходы республиканской казны на 2021 год увеличатся в целом на 6,2 млрд рублей и составят 67,7 млрд рублей. Расходная часть бюджета в свою очередь вырастет более чем на 7 млрд рублей и составит 71,4 млрд рублей.

На реализацию национальных проектов при текущем уточнении предусматриваются дополнительные средства в объеме 1,036 млрд рублей. «Дополнительные средства в приоритетном порядке предусмотрены на реализацию пунктов Послания Главы Чувашской Республики», — уточнил Михаил Ноздряков.

Более 1,7 млрд рублей дополнительно будет направлено на модернизацию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций. Всего на сферу образования дополнительно предусмотрено порядка 2,1 млрд рублей.

Свыше 2,3 млрд рублей дополнительно получит сфера здравоохранения. Эти средства пойдут на финансовое обеспечение медицинских организаций в рамках реализации территориальных программ ОМС, реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе на строительство 54 фельдшерско-акушерских пунктов и строительство 7 врачебных амбулаторий.

Сфере социальной политики на оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан и укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания и центров занятости населения дополнительно выделяется 191,2 млн рублей.

Финансирование сферы физкультуры и спорта увеличивается на 309,7 млн рублей — предусматриваются средства на строительство стадионов в городе Ядрине, селах Яльчики и Порецкое, футбольных полей в городе Козловке, поселке Урмары, селе Красные Четаи и в Чебоксарском районе. Будет реконструировано футбольное поле ДЮСШ «Энергия» в Чебоксарах, дополнительные средства направят и на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Ишлеи Чебоксарского района. Кроме того, 74,4 млн рублей направляется на проведение капитального и текущего ремонта 11 объектов спорта.

Для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в бюджете предусматриваются дополнительные средства на возмещение части затрат на обеспечение модернизации сельскохозяйственного производства, выплату субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание поголовья коров, грантовую поддержку на развитие перспективных направлений сельскохозяйственной кооперации.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям при уточнении бюджета увеличиваются на 4,4 млрд рублей — до 26,8 млрд рублей, что на 2,4% выше уровня 2020 года.