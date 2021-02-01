«Вдохновение не посещает ленивых…»

Под увеличительным стеклом сцены нельзя врать

Фестиваль «Театральное Приволжье» дает молодежи возможность не только показать себя на сцене, но и увидеть театр с разных сторон, ближе познакомиться с профессионалами, усовершенствовать какие-то навыки или, по крайней мере, понять, в какую сторону двигаться дальше — благодаря мастер-классам известных театральных деятелей нашей республики.

На базе Чувашского государственного института культуры и искусств состоялись уже две встречи. Артист театра кукол Николай Соколов приоткрыл тайны особого кукольного мира, а также показал технические приемы и рассказал о навыках, которые позволяют оживить предмет и создать для зрителя сказку.

Вместе со студентами мне удалось побывать на встрече с Ларисой Родик — народной артисткой Чувашии и замечательным педагогом, преподавателем актерского мастерства и сценической речи. Как часто бывает, на такие мероприятия слушатели долго подтягиваются, шуршат и возятся в задних рядах, заносят дополнительные стулья, открывают и закрывают двери — но для Ларисы Владимировны и тех, кто пришел вовремя, всего этого как будто и не существовало. Ее негромкий спокойный голос совершенно завладел аудиторией, будто бы укрывая всех незримым куполом.

Рассказ шел о книге Сергея Гиппиуса «Гимнастика чувств» и о том, как, будучи студенткой предпоследнего курса режиссерского отделения, Лариса Родик снова поступила на первый, чтобы учиться актерскому мастерству у Сергея Васильевича. Уже очень пожилой человек, прошедший войну, переживший блокаду, он был глубоко убежден в важности своего предназначения. Сегодня созданный им сборник актерских упражнений, куда вошли как собственные наработки, так и то, что появилось еще в педагогической практике Станиславского и Немировича-Данченко, используют актеры, режиссеры, организаторы и психологи по всему миру.

ЛАРИСА РОДИК,

народная артистка Чувашии: «Выходя на сцену, я и сейчас волнуюсь. Мы все дрожим, и будем всегда дрожать, потому что мы все — люди с очень подвижной психикой. Это нормальный человек старается как можно меньше волноваться, а мы наоборот, постоянно себя тревожим, бросаем в экстремальные ситуации. Но волнение остается за сценой, потому что как только ты выходишь на сцену и начинаешь работать с партнером — ты весь в этом».

Слова, даже самые важные и нужные, остаются всего лишь словами без подкрепления действием. Поэтому ребята прямо в аудитории пробовали смотреть и видеть, слушать и слышать, собирать и концентрировать свое внимание, взаимодействовать с пространством, постепенно наполняя его своей энергией. Упражнения на лучеиспускание и лучевосприятие оказались не такими уж простыми, и каждый из участников на своем опыте ощутил, что работа актера — большой внутренний труд.

«Процесс обучения — спрессованное время. Нормальная жизнь нарушается, на человека обрушиваются невероятные трудности. Главное — не жалеть себя. На экономии ничего не получится. В человека вложены огромные моральные и физические силы, но на них наложен и тормоз — закон сохранения энергии, память о себе и жалость к себе, плюс лень. Преодолев этот тормоз, испытаешь настоящее актерское счастье», — читает Лариса Владимировна свой конспект от февраля 1980 года, и понимаешь, на каком языке говорил педагог со своими студентами, каких людей в них видел.

Продолжая традицию, такую же сильную связь поддерживает актриса и со своими студентами. Второкурсники пришли на эту встречу всей группой, и это нисколько не удивляет: искреннего, глубокого разговора о важном — вот чего ищут молодые люди в театре.

После своего рассказа Лариса Владимировна еще долго отвечала на вопросы. Ребят, которые только встают на актерскую стезю, интересовала тема первых спектаклей и борьбы с волнением.

«Когда я первый раз вышла на сцену, чувствовала совершеннейший ужас. Как будто и не училась семь лет до этого. Кстати, роль оказалась отчасти пророческой: случился пожар, и я загорелась. В «Преступлении и наказании» я играла Сонечку, шла процессия, на генеральном прогоне мы первый раз надели костюмы (ворсистые шерстяные балахоны) и несли живой огонь. На премьере кто-то впереди остановился и образовалась пробка, а у меня были длинные распущенные волосы — и они вспыхнули прямо на сцене. Я, правда, этого не поняла, только почувствовала неприятный запах, а потом меня все стали бить какими-то тряпками. И спектакль мы потом доиграли».

Самым большим актерским счастьем Лариса Родик считает возможность прожить за одну свою жизнь множество судеб и характеров. «Если бы я не была актрисой, я бы и не узнала, какие черты, кроме моих положительных, во мне есть. Ведь сцена — это увеличительное стекло, и здесь нельзя врать, надо быть убедительным, нельзя стесняться — сегодня ты проститутка, завтра королева — очень ценно прикоснуться к тому, чем никогда не была. Роли, которые я переиграла, меня воспитали и сделали той личностью, которой я являюсь. Мне всегда нравились роли сложные, в которых есть противоречие, внутри заложен конфликт. Когда ты играешь отрицательную роль – ищи в ней что-то положительное. Нельзя мерзавку или стерву играть в чистом виде — ведь что-то заставило ее стать такой. Всегда интересен процесс изменения человеческой личности — и в каждой роли его ищешь, даже если это не выписано у автора. Нет положительных и отрицательных людей в чистом виде. В нас столько всего намешано, и в разных обстоятельствах много что может проявиться».

Говорили еще о многом — о тонкостях актерской профессии, любимых ролях и борьбе с эмоциональным выгоранием. Каждый вынес из этой встречи что-то для себя важное. Так и бывает, когда мастера делятся тем, что занимает и волнует их самих.

В программе мастер-классов еще заявлены «Речевое и телесное раскрепощение» от артистки чувашского драматического Анны Цветковой, а также беседа с режиссером ТЮЗа Вячеславом Ориновым об интеграции национального театра в мультикультурное пространство республики. Фестиваль продолжается!

Фото cap.ru

Лариса Родик рассказывает о своем учителе Сергее Гиппиусе — племяннике Зинаиды Гиппиус, крестнике Сергея Есенина и авторе самой популярной книги актерских упражнений.