Евгений Евграфов выиграл первенство России по зимнему триатлону

В городе Зеленодольске (Республика Татарстан) завершилось первенство России по зимнему триатлону

В состязаниях участвовали свыше 100 юношей и девушек в возрасте от 13 до 23 лет из разных регионов страны. Хорошие результаты показали представители Чувашии Евгений Евграфов и Егор Селиванов. В индивидуальной гонке среди юниоров в возрасте от 18 до 23 лет, состоящей из бега на дистанцию 3 км, маунтинбайка на 5 км и лыжной гонки на 5 км Евгений Евграфов занял первое место — финишную черту он пересек в гордом одиночестве через 35 минут 20 секунд после старта гонки. Серебряным призером соревнований стал представитель Кемеровской области Сергей Ешенко с результатом 36 минут 26 секунд. «Бронзу» завоевал Егор Селиванов — его время 37 минут 17 секунд.