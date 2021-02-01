Общепиту разрешили работать круглосуточно

А болельщиков и зрителей в залах станет больше

Кафе, рестораны и бары в республике теперь могут работать круглосуточно. Такое решение приняли в конце прошлой недели на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19. В субботу, 20 февраля, соответствующий указ подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

В документе также говорится, что максимальная заполняемость зала увеличивается — с 50 до 75%. Санитарные требования никто не отменял: столики должны располагаться на расстоянии полутора метров друг от друга, а за одним столом могут находиться не более 4 человек. При этом проводить банкеты по-прежнему нельзя. Ранее, напомним, в Чувашии действовал запрет на работу общепита после 23 часов.

Снятие еще одного ограничения касается заполняемости спортобъектов и учреждений культуры. Согласно изменениям, которые внес вчера Олег Николаев в указ от 20 июня 2020 года, теперь количество зрителей спортивных соревнований, в кинотеатрах, театрах, концертных залах и других культурно-досуговых учреждениях увеличилось до 75%. Ранее зал должен был быть заполнен наполовину, а при проведении спортивных мероприятий — на четверть. При этом болельщики могут привлекаться только в помещения для занятий спортом, площадь которых составляет не менее 400 квадратных метров. До этого ограничение составляло не менее 800 квадратных метров.

Также снимается запрет на нахождение детей до 16 лет в торговых центрах без сопровождения родителей. Он действовал в республике с ноября прошлого года.