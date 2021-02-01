АНДРЕЙ СЕЛЬСКИЙ

заместитель министра спорта РФ

«В рамках национальных целей развития нужно к 2030 году до 70% увеличить долю населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. А значит, мы должны, в том числе с помощью онлайн-решений, упростить доступ людей к спортивным занятиям, мотивировать их и при этом получать объективные статистические данные. И здесь важно, чтобы даже при многообразии информационных систем ключевые реестры были едиными: один спортсмен должен быть посчитан один раз. Чувашия стала шестым регионом страны, где проводится стратегическая сессия «Цифровая прокачка». Следующие «цифровые прокачки» пройдут в Красноярском крае, Республике Татарстан и Республике Мордовия. Такие стратегические сессии являются одним из инструментов для ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу регионов России».