В Чувашии число умерших от коронавируса превысило тысячу человек

По данным на 24 февраля, в Чувашии зарегистрировано 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 21178 жителей республики. Выздоровели 19396 человек, умерли 1013.
Опубликовано: 24 февраля 2021 г.
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