Команда ЧГУ стала лидером среди чир-лидеров

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах завершился Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая чир данс шоу лига» Российского Союза Молодежи. Участниками очного этапа конкурса стали более 280 спортсменов, представлявших 11 регионов России.
В авторитетное жюри вошли известные деятели чир-спорта и шоу-бизнеса страны, а лучшие команды определялись по итогам нескольких соревновательных этапов.
В рамках программы фестиваля-конкурса также прошли образовательные интенсивы и мастер-классы для участников по направлениям «чир-данс» и «чир».
В итоге обладателями гран-при фестиваля-конкурса стала команда «POWER» из Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Лауреатами первой, второй и третьей степеней стали соответственно команды Московского государственного областного университета, Тамбовского государственного технического университета и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.

Опубликовано: 24 февраля 2021 г.


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