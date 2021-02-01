Команда ЧГУ стала лидером среди чир-лидеров

В Чебоксарах завершился Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая чир данс шоу лига» Российского Союза Молодежи. Участниками очного этапа конкурса стали более 280 спортсменов, представлявших 11 регионов России.

В авторитетное жюри вошли известные деятели чир-спорта и шоу-бизнеса страны, а лучшие команды определялись по итогам нескольких соревновательных этапов.

В рамках программы фестиваля-конкурса также прошли образовательные интенсивы и мастер-классы для участников по направлениям «чир-данс» и «чир».

В итоге обладателями гран-при фестиваля-конкурса стала команда «POWER» из Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Лауреатами первой, второй и третьей степеней стали соответственно команды Московского государственного областного университета, Тамбовского государственного технического университета и Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна.