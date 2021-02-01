«Дети войны» смогут оформить льготы на оплату услуг ЖКХ с 1 июля

В минувшем году был принят Закон Чувашской Республики «О детях войны», предоставивший жителям Чувашии, перенесшим все тяготы военных лет, официальный статус и право на льготы нефинансового характера. Такие, как возможность внеочередного приема на надомное социальное обслуживание, преимущество при размещении в интернате, при выделении путевки в социально-оздоровительный центр «Вега», при приеме в отделения дневного пребывания центров соцобслуживания населения, внеочередное оказание медицинской помощи в организациях, подведомственных Минздраву Чувашии.

На состоявшемся вчера брифинге министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова сообщила, что за шесть месяцев действия этого закона порядка 800 детей войны уже воспользовались правом льготного приема на социальное обслуживание.

СПРАВКА «СЧ» С момента установления статуса «Дети войны» соответствующие удостоверения в республике получили около 40 тысяч человек из 65 тысяч, имеющих на это право. Удостоверения продолжают выдавать.

А в своем ежегодном Послании Госсовету 2 февраля Глава республики Олег Николаев напомнил: «Принимая закон, мы договорились, что меры поддержки этой категории граждан будут дополняться по мере появления возможностей». И поручил правительству реализовать механизм компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для жителей, имеющих статус детей войны.

Такой законопроект был рассмотрен уже 10 февраля на заседании Кабинета министров республики. Он предлагает установить для детей войны право на денежную компенсацию оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в размере 25% стоимости этих расходов. Если депутаты Госсовета за него проголосуют, обратиться за получением таких льгот можно будет уже с 1 июля этого года, сказала Алена Елизарова. При этом если человек одновременно имеет право на денежную компенсацию или ежемесячную выплату по другим основаниям — например, как инвалид, ветеран труда, труженик тыла — то ему нужно будет выбрать, какую именно меру поддержки ему предпочтительнее получать.