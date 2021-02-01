Чувашии подтвердили кредитный рейтинг

Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг Чувашии. Текущий уровень кредитоспособности республики — «Ba2», прогноз «Стабильный». Среди факторов, оказывающих положительное влияние на рейтинг, отмечается консервативный подход к управлению бюджетом, а также невысокие показатели долговой нагрузки и низкие процентные расходы. «Стабильный прогноз по рейтингам республики совпадает с прогнозом по страновому рейтингу и отражает наши ожидания относительно способности региона придерживаться консервативной бюджетной и долговой политики», — говорится в кредитном заключении.