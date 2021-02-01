Волков Анатолий Никандрович

15 февраля 2021 года на 91-м году жизни перестало биться сердце заслуженного врача Российской Федерации, врача-хирурга, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Никандровича Волкова.

Анатолий Никандрович родился 16 октября 1931 года в с. Большие Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики.

В 1955 году с отличием окончил Казанский медицинский институт. Всю свою жизнь до последнего дня он посвятил людям, выбранному зовом сердца делу врачевания и просвещения.

Более 60 лет Анатолий Никандрович занимался преподаванием, воспитанием новых поколений врачей. А.Н. Волков сыграл огромную роль (в том числе как председатель республиканского научного общества хирургов) в развитии хирургии Чувашской Республики, особенно – хирургии органов пищеварения. Он первым в Чувашии начал проводить анатомические и неанатомические резекции печени по поводу первичного и метастатического рака печени, гемангиомы, гидатидного эхинококка, альвеококка и хронического абсцесса.

Активная научная деятельность Анатолия Никандровича охватывала вопросы хирургии печени и внепеченочных желчных путей, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и селезенки. Им опубликовано более 600 научных работ, в том числе 9 монографий, 18 учебных пособий, 22 изобретения. Под его руководством защищено 6 докторских и 17 кандидатских диссертаций.

Коллектив БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии выражает соболезнования родным и близким Анатолия Никандровича. Светлая память об этом замечательном человеке – враче, учителе – навсегда сохранится в благодарных сердцах его коллег, врачей и пациентов.