Жительница Вурнарского на материнский капитал купила непригодный для проживания дом

Заведомо зная, что дом непригоден для проживания, вопреки интересам своих несовершеннолетних детей, женщина заключила с его продавцом фиктивный договор купли-продажи, заранее оплатив покупку деньгами, полученными в счет материнского капитала. Позже продавец вернет их матери несовершеннолетних детей по взаимной договоренности. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Идет следствие.

А в Батыревском районе после вмешательства прокуратуры восстановлены права на жилье, приобретенное с использованием средств материнского капитала, 12 несовершеннолетних детей. Установлено, что в связи с рождением вторых детей шести местным жительницам выданы сертификаты на получение материнского (семейного) капитала. В 2019 году женщины, используя эти средства, приобрели жилые помещения, однако в установленный законодательством срок не исполнили принятые на себя обязательства по оформлению жилья в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми.

Выступая в защиту жилищных прав несовершеннолетних, прокуратура района направила в суд иски о возложении на женщин обязанности зарегистрировать права общей долевой собственности детей на приобретенное жилье. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.