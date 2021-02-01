Долги Чувашии за энергоресурсы сократились с 849 до 778 млн

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это отметили на рабочей встрече Главы Чувашии Олега Николаева и генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера.

За прошлый год просроченная задолженность в Чувашии снизилась с 849 до 778 млн рублей. 63% из этой суммы — долги организаций-банкротов.

Вопросы укрепления платежной дисциплины находятся на постоянном контроле. Должников ежемесячно приглашают на совещания с участием представителей прокуратуры, органов власти и энергетиков.

Свой эффект приносят рейды на дорогах, когда номера автомобилей должников распознает аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Только с сентября по ноябрь прошлого года было арестовано 189 машин. Оплачено более 4,7 млн рублей, в том числе за тепловую энергию перед «Т Плюс».

С 1 января закончилось действие моратория, который был введён Правительством России из-за пандемии. С этого года возобновлено начисление пеней за просрочку и неуплату услуг ЖКХ.

Кроме того должникам могут приостановить оказание коммунальных услуг, при их неполной оплате.

Опубликовано: 13 февраля 2021 г.


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