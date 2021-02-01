У центрального автовокзала в Чебоксарах — новый оператор

Определен контрагент, которому АО «АвтоВАС» передаст функции оператора центрального автовокзала в Чебоксарах. Об этом говорится на сайте организации.

Как уже сообщалось, совет директоров «АвтоВАСа» принял решение об отказе от автовокзальной перевозочной деятельности и объявил конкурс для возможных контрагентов, заинтересованных в оказании услуг автовокзалов населению. О желании принять в нем участие заявили несколько претендентов. Имя победителя пока не сообщается.

В настоящее время началась работа по согласованию всех существенных условий сделки и подписанию документов. Их планируется утвердить до 25 февраля 2021 года. Предполагается сдача в аренду имущества автовокзалов — земельные участки и недвижимость, а также продажа имеющегося у АО «АвтоВас» движимого имущества, необходимого для осуществления деятельности автовокзалов, говорится на сайте.