Чувашскими валенками заинтересовались в Германии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Компания-производитель располагается в Канаше и изготавливает валенки и домашнюю обувь из натуральной шерсти и войлока.

Немецкая компания заинтересовалась нашим экологичным продуктом: стороны обсудили возможность производства валенок и домашней обуви (в том числе дизайнерской) по заказу обувной компании из Германии.

Предполагается, что в ближайшее время предприятие «Север» изготовит пилотную партию изделий и при содействии Центра экспортной поддержки предоставит их для оценки немецкому заказчику.

Опубликовано: 12 февраля 2021 г.


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