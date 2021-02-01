Чувашскими валенками заинтересовались в Германии

Компания-производитель располагается в Канаше и изготавливает валенки и домашнюю обувь из натуральной шерсти и войлока.

Немецкая компания заинтересовалась нашим экологичным продуктом: стороны обсудили возможность производства валенок и домашней обуви (в том числе дизайнерской) по заказу обувной компании из Германии.

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Предполагается, что в ближайшее время предприятие «Север» изготовит пилотную партию изделий и при содействии Центра экспортной поддержки предоставит их для оценки немецкому заказчику.