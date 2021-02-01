Росреестр проверит более 200 участков в Заволжье

В нынешнем году запланировано 211 проверок земельных участков, расположенных в Заволжье. В частности, под зоркое око государственных земельных инспекторов попадут участки граждан на территории поселка Сосновка и Садового потребительского кооператива «Травянка-2».

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяны Васильевой, в последнее время участились жалобы о самозахвате участков и неиспользовании их по назначению.

«Мы, как орган, который вправе осуществлять проверки землевладельцев на предмет соблюдения земельного законодательства, решили отреагировать на сигналы и включить в план проверки участки в Заволжье», — комментирует Татьяна Вячеславовна.

Инспекторы проверят, соответствуют ли площадь и границы участка сведениям, которые отражены в документах на землю, и данным, внесенным в Единый государственный реестр недвижимости. У собственников земельных участков есть возможность, не дожидаясь прихода сотрудника Росреестра, самостоятельно проверить, не захватили ли они ненароком чужой землицы. Бывает и так, что забор устанавливают не по границе, зафиксированной в межевом плане. Чтобы выяснить, как говорится, истину, следует обратиться к кадастровому инженеру.

В управлении напоминают, что Административным кодексом РФ за самовольное занятие земельного участка предусмотрен штраф от 5 тыс. рублей, а если его задействуют не в соответствии с разрешенным использованием и целевым назначением — от 10 тыс. рублей. Всего в 2021 году региональный Росреестр намерен проверить 2144 земельных участка, принадлежащих физическим лицам. С планом проверок можно ознакомиться на официальном сайте этого ведомства.

Фото i.multilisting.su

Владельцы участков могут до визита инспекторов проверить, не прихватили ли случайно соседской землицы.