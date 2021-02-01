Пассажирка такси вернула похищенные деньги только после возбуждения уголовного дела

Водитель иномарки, время от времени подрабатывающий в компании такси, подвозил пару в новоюжном микрорайоне. Между передними сиденьями лежала его сумка с деньгами в сумме 10 тысяч рублей и документами, которая, видимо, в какой-то момент упала назад. Таксист хватился барсетки уже после ухода пассажиров.

Супруги отрицали кражу и в разговоре с диспетчером такси, и в отделении полиции, куда их вызвали для опроса. Только после разговора с оперативниками 38-летняя многодетная мама тайком от мужа позвонила потерпевшему и сообщила, что это она забрала сумку и хочет вернуть похищенное. Признайся пассажирка сразу, водитель не обратился бы в полицию, и дело могло закончиться извинениями. А теперь, по информации начальника отделения следственной службы ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары Ираиды Тихоновой, ее явка с повинной может лишь смягчить приговор по уголовному делу за кражу с причинением значительного ущерба гражданину. Материалы направлены в Калининский районный суд города Чебоксары.