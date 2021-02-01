Научная конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» пройдет 20 апреля в Чебоксарах

20 апреля в Чебоксарах по традиции соберутся производители и потребители электротехнического оборудования на VI Международную научно-практическую конференцию «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставку «РЕЛАВЭКСПО-2021».

Как сообщили в Минпроме республики, организаторами форума выступают правительство Чувашии совместно с Ассоциацией «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» и НП «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике». Сам же форум проводится по распоряжению правительства страны при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Главная тема нынешней конференции — цифровая трансформация в электроэнергетике. На выставке участники смогут ознакомиться с последними достижениями промышленности в области релейной защиты и автоматизации.