«Детям войны» компенсируют 25% расходов на коммунальные услуги

А ветеранам проиндексируют выплаты

Меры поддержки детей войны будут дополнены компенсацией расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Проект соответствующих поправок в республиканский закон «О детях войны» принят на вчерашнем заседании Кабинета министров Чувашии под председательством Главы республики Олега Николаева.

Данный закон, принятый в прошлом году, предусматривает для них пока льготы нефинансового характера — внеочередной прием на надомное социальное обслуживание, преимущество при размещении в интернате, выделении путевки в центр «Вега», внеочередное оказание медицинской помощи. Но, как сказал Глава республики Олег Николаев в своем Послании Госсовету Чувашии, меры поддержки этой категории граждан будут дополняться по мере появления возможностей. И вот такой момент настал…

Представляя проект изменений закона, министр труда и социальной политики Алена Елизарова озвучила новую поддержку в виде компенсации 25% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Льгота будет предоставляться в порядке, установленном Кабинетом министров в пределах средств, предусмотренных в законе о республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 2022–2023 годов. Глава поинтересовался, сколько детей войны получили такие удостоверения. По данным министра, на сегодня в республике их проживает 64,5 тыс. человек, 40 тыс. из них уже имеют документ.

Алена Елизарова также озвучила проект постановления об индексации ежемесячных денежных выплат труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. Ее размер составит 1,0291 раза по отношению к действовавшей в 2020 году, при этом учитывается индекс потребительских цен в среднем за этот период.

ЦИФРА 723 проекта инициативного бюджетирования планируется реализовать в республике в 2021 году

В итоге размер ежемесячной денежной выплаты для тружеников тыла составит 1175 руб., ветеранов труда и ветеранов труда Чувашии — 1238 руб., реабилитированных лиц — 2965 руб., лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, — 2640 руб.

На заседании принято постановление о распределении муниципалитетам субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Всего намечено реализовать 723 таких проекта общей стоимостью 659,8 млн руб., доложил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

Направления проектов самые разные. В частности, по 283 из них планируется строительство автодорог местного значения и сооружений на них, 134 — это объекты коммунального хозяйства, 57 — массового отдыха. Предусмотрены также объекты социально-культурной сферы, очистка водоемов и другие проекты.

В сведениях о расходах, предоставляемых гражданскими служащими, в числе других теперь необходимо указывать данные о приобретении ими и членами их семей цифровых финансовых активов и цифровой валюты.

Это требуется в связи с изменением федерального законодательства о государственной гражданской службе. Проект соответствующих поправок в аналогичный закон Чувашии представил руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов.

С 2021 года прожиточный минимум утверждается на год, а не на квартал, как было ранее. По докладу Алены Елизаровой, на душу населения в целом по республике его величина на нынешний год составит 9804 руб., для трудоспособного населения — 10414 руб., пенсионеров — 8466 руб., для детей — 9883 руб.

За четвертый квартал 2020 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с данными третьего квартала уменьшилась на 1,5%, составив 9654 руб. Для трудоспособного населения этот показатель составил 10267 руб. (уменьшение на 1,4%), для пенсионеров — 7879 руб., (уменьшение на 0,9%), для детей — 9628 руб. (уменьшение на 2,6%). Но в соответствии с Законом «О прожиточном минимуме в Чувашской Республике» при снижении расчетной величины прожиточного минимума на душу населения на очередной квартал его размер устанавливается на уровне предыдущего квартала.