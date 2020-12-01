Ансамбль «Уяв» получил звание «заслуженного»

Народному фольклорному ансамблю «Уяв» Централизованной клубной системы города Чебоксары приказом Минкультуры России присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации.

Ансамбль, главной целью которого стала пропаганда аутентичного музыкально-песенного и обрядового фольклора чувашей, появился в столице республики в 1984 году. Его основателем и бессменным руководителем является заслуженный работник культуры России и Чувашии Зинаида Козлова.

Творчество ансамбля погружает зрителя в историю, национальные особенности быта, нравы, обычаи чувашского народа. На него равняются фольклорные коллективы республики, а также чувашские творческие коллективы регионов России.

«Оценка самая высокая. После таких побед появляется уверенность в завтрашнем дне, гордость за свой народ, за свой край, хочется делать работу все лучше и лучше», — комментирует высокую оценку творчества ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова.

«За высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России ансамбль действительно оценен по достоинству. Искренне желаю процветания, продолжения славной творческой деятельности», — поздравила коллектив министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

СПРАВКА «СЧ» Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации присваивается на пять лет и присуждается одному коллективу от региона в год. Право на присвоение звания имеют коллективы, занимающиеся народным художественным творчеством не менее 10 лет и имеющие звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта Российской Федерации.

Андрей Сергеев

Фото cap.ru

Участниками коллектива являются люди разных профессий: медики, юристы, педагоги, студенты, научные работники, ткачи, повара, торговые работники. Но все они энтузиасты и любители народной песни.