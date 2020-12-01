Ансамбль «Уяв» получил звание «заслуженного»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Народному фольклорному ансамблю «Уяв» Централизованной клубной системы города Чебоксары приказом Минкультуры России присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации.
Ансамбль, главной целью которого стала пропаганда аутентичного музыкально-песенного и обрядового фольклора чувашей, появился в столице республики в 1984 году. Его основателем и бессменным руководителем является заслуженный работник культуры России и Чувашии Зинаида Козлова.
Творчество ансамбля погружает зрителя в историю, национальные особенности быта, нравы, обычаи чувашского народа. На него равняются фольклорные коллективы республики, а также чувашские творческие коллективы регионов России.
«Оценка самая высокая. После таких побед появляется уверенность в завтрашнем дне, гордость за свой народ, за свой край, хочется делать работу все лучше и лучше», — комментирует высокую оценку творчества ансамбля «Уяв» Зинаида Козлова.
«За высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России ансамбль действительно оценен по достоинству. Искренне желаю процветания, продолжения славной творческой деятельности», — поздравила коллектив министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

СПРАВКА «СЧ»
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации присваивается на пять лет и присуждается одному коллективу от региона в год. Право на присвоение звания имеют коллективы, занимающиеся народным художественным творчеством не менее 10 лет и имеющие звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта Российской Федерации.

 

Андрей Сергеев

 

 

Фото cap.ru
Участниками коллектива являются люди разных профессий: медики, юристы, педагоги, студенты, научные работники, ткачи, повара, торговые работники. Но все они энтузиасты и любители народной песни.

Опубликовано: 10 декабря 2020 г.


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