За два дня в Чебоксарах составлено 30 протоколов на нарушителей масочного режима

На днях из администрации Чебоксар в судебные инстанции направлен протокол на местное ООО «Два вкуса». Повод — в принадлежащем этой фирме баре-кафе «Берлога» посетителей обслуживали без масок. Нарушение, отметим, зафиксировано еще в ноябре. Но тех, кто не соблюдает санитарные правила и нормы, за прошедшее время меньше не стало. Как пишет в Инстаграме глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, на этой неделе за двое суток было составлено 30 протоколов: 21 — на пассажиров общественного транспорта и 9 — на предприятия торговли и бытового обслуживания. Среди нарушителей — магазины, пекарня, фотоцентр и даже ювелирный отдел.