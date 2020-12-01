Полина Петухова будет представлять Россию на чемпионате Европы по ММА

Бронзовому призеру чемпионата мира и пятикратной обладательнице Кубка мира по кикбоксингу Полине Петуховой не было равных на Кубке федерации смешанных боевых искусств России.

На соревнования, прошедшие в Свердловской области, приехали 250 спортсменов из 11 регионов России. В боях никто не хотел уступать, но подопечной Сергея Шабердина, имеющей богатый международный опыт, удалось выиграть в весовой категории до 54 кг.

Помимо удовольствия от победы, Полина получила путевку на чемпионат Европы по ММА, который запланирован на июнь 2021 года в Праге. Также в своем instagram-аккаунте Полина Петухова рассказала, что ее следующий бой в рамках бойцовского промоушена TOPDOG Fighting Championship может состояться в январе 2021 года.