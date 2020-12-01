Воспитанник чувашской школы конькобежного спорта Тимур Карамов продемонстрировал свое мастерство на всероссийских состязаниях на призы шестикратной олимпийской чемпионки Л.П. Скобликовой.
Тимур параллельным зачетом выступает за Чувашию и Санкт-Петербург. Ранее «СЧ» уже рассказывала об успехах спортсмена на всероссийских и международных стартах.
Соревнования среди юниоров и юниорок 14-19 лет проходили в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Более 80 спортсменов из 18 регионов России вышли на старты по спринтерскому и классическому многоборью.
Подопечный Александра Никандрова, набрав в сумме 144.985 очка, одержал уверенную победу в спринтерском многоборье на четырех дистанциях — двух стартах по 500 и двух — по 1000 метров. Тимур Карамов завоевал золотую награду, «серебро» досталось Сергею Букуеву из Московской области, а «бронза» — Кириллу Сивцеву из Москвы.
Конькобежец Тимур Карамов завоевал «золото» всероссийских соревнований среди юниоров
Воспитанник чувашской школы конькобежного спорта Тимур Карамов продемонстрировал свое мастерство на всероссийских состязаниях на призы шестикратной олимпийской чемпионки Л.П. Скобликовой.