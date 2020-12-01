Конькобежец Тимур Карамов завоевал «золото» всероссийских соревнований среди юниоров

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанник чувашской школы конькобежного спорта Тимур Карамов продемонстрировал свое мастерство на всероссийских состязаниях на призы шестикратной олимпийской чемпионки Л.П. Скобликовой.
Тимур параллельным зачетом выступает за Чувашию и Санкт-Петербург. Ранее «СЧ» уже рассказывала об успехах спортсмена на всероссийских и международных стартах.
Соревнования среди юниоров и юниорок 14-19 лет проходили в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Более 80 спортсменов из 18 регионов России вышли на старты по спринтерскому и классическому многоборью.
Подопечный Александра Никандрова, набрав в сумме 144.985 очка, одержал уверенную победу в спринтерском многоборье на четырех дистанциях — двух стартах по 500 и двух — по 1000 метров. Тимур Карамов завоевал золотую награду, «серебро» досталось Сергею Букуеву из Московской области, а «бронза» — Кириллу Сивцеву из Москвы.

Опубликовано: 9 декабря 2020 г.


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