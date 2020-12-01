С 1 января горожанам запретят хранить вещи на чердаках и в подвалах

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Постановление правительства России об утверждении правил противопожарного режима включает в себя более 450 пунктов и должно вступить в силу в январе. Жильцов многоквартирных домов, ТСЖ и управляющие компании коснутся следующие нововведения:

  • Вводится запрет на хранение личных вещей на чердаках и на цокольных этажах.
  • Без присмотра на балконах и лоджиях запретят оставлять свечи и непотушенные сигареты. А решетки и окна подвалов и аварийных выходов должны открываться. В противном случае будут назначаться штрафы.
  • Запретят использовать газовые приборы, если они неисправны или не прошли техническое обслуживание. Вероятно, речь идет в том числе о газовых плитах, в связи с чем жильцам придется проводить диагностику техники за свой счет.

Административные штрафы за нарушение составят от 2 до 5 тыс. рублей, а если будет причинён вред здоровью других людей, отвечать придется уже по уголовной статье 219 УК РФ.

 

Опубликовано: 8 декабря 2020 г.


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