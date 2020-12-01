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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
пресс-секретарь Президента России

«17 декабря состоится ежегодная пресс-конференция главы государства. В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии. Как и обещал Президент, волонтеры ОНФ будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят задать посредством приложения «Москва — Путину». В связи с эпидемиологическими условиями организация пресс-конференции будет изменена. Сам Президент будет в Ново-Огарево, в большом зале для совещаний и пресс-конференций. Представители иностранных и российских федеральных СМИ будут традиционно находиться в Центре международной торговли в Москве, а региональные корреспонденты — работать на площадках в федеральных округах. Площадки будут организованы в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке».

Опубликовано: 7 декабря 2020 г.


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