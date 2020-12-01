COVID-19 увеличил расходную часть республиканского бюджета на 7,3 млрд рублей

Традиционная по понедельникам правительственная планерка вчера прошла под руководством первого заместителя председателя Кабинета министров республики — министра финансов Михаила Ноздрякова. Главными вопросами повестки дня стали предварительные итоги социально-экономического развития, исполнение республиканского бюджета за этот год и меры поддержки инвалидов.

О зарплате и инфляции

Представив основные макроэкономические показатели развития региона, и.о. министра экономического развития и имущественных отношений Надежда Столярова отметила увеличение объемов в сельском хозяйстве, в строительстве и рост реальной заработной платы. В обрабатывающих производствах организации оперативно наладили выпуск дезинфицирующих средств и антисептиков, которые используются не только в республике, но и за ее пределами. В период пандемии многие предприятия диверсифицировали производство: выпускают одноразовые маски, халаты и костюмы. В сельском хозяйстве реализуется ряд крупных инвестпроектов по расширению животноводческих комплексов в Чебоксарском, Янтиковском и Канашском районах. В 2020 году республика принимает участие в реализации мероприятий по стимулированию программ жилищного строительства. Так, с Минстроем России заключено соглашение о строительстве трех автодорог в микрорайонах Новый город и Университетский.

Введение ограничительных мер повлияло на показатели развития потребительского рынка. Оборот розничной торговли сократился на 7,2%, а объем платных услуг населению — на 11,5%.

В сфере транспорта по итогам 11 месяцев наблюдается снижение пассажирооборота на 10,2%. При этом перевозки грузов возросли. Говоря о развитии малого и среднего бизнеса, Надежда Столярова отметила увеличение в три раза числа самозанятых. По уровню инфляции Чувашия находится на 7-м месте в ПФО. Показатель — 3,6% — незначительно превысил общероссийский (3,3%). По уровню заработной платы республика занимает 13-е место среди регионов ПФО и 74-е в России. По итогам 9 месяцев в среднем она составляет в республике 30818 рублей.

На вопрос Михаила Ноздрякова о причинах превышения инфляции на фоне общероссийского показателя докладчица ответила, что связано это с ростом курса рубля и потребительских цен на продукты. «Курс рубля не только ведь в Чувашии», — не согласился министр. На что руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов предложил проанализировать цены на товары, подорожавшие более чем на 10%, на предмет искусственного завышения цен и картельного сговора между продавцами. «Я тоже обратил на это внимание», — поддержал Михаил Ноздряков.

Медикам и соцработникам — дополнительные выплаты

Переходя к исполнению бюджета по итогам 11 месяцев, первый вице-премьер отметил: доходы консолидированного бюджета составили 67,2 млрд рублей (освоено 86,4%), расходы — 62,7 млрд рублей (освоено 76,8%). Существенно, более чем на 12 млрд рублей, увеличились расходы. И больше всего — на социальную политику и медицину. Отдельно министр финансов остановился на расходах в период пандемии. Так, общий объем расходов бюджета на антикризисные меры и на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса на сегодня составили 7,3 млрд рублей, из них 5,6 млрд рублей — средства федерального бюджета. При этом более 2 млрд рублей — это стимулирующие выплаты медикам и соцработникам.

Михаил Ноздряков напомнил, что в субботу, 5 декабря, Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, в соответствии с которым в ноябре — декабре 2020 года работники медицинских организаций, участвующие в оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, получат доплату к федеральным социальным выплатам. Кроме того, за практику в больницах республики выплату получат и студенты-медики: 7 тысяч рублей — обучающиеся в средних профессиональных учреждениях и 10 тысяч рублей — в медицинских вузах. На эти цели выделяется дополнительно 520 млн рублей, в том числе 279 млн рублей — из федерального бюджета.

2,5 млрд рублей составили выплаты по поддержке безработных граждан, более 380 млн рублей направлены местным бюджетам для выполнения всех социальных обязательств.

Работа для инвалида

О мерах по государственной поддержке инвалидов и созданию для них оптимальной среды доложила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. По данным на 1 октября, в республике насчитывается более 80 тысяч человек с особенностями здоровья. Как отметила министр, в Чувашии особое внимание уделяется вопросу занятости инвалидов, а выполнение квоты по трудоустройству находится под постоянным контролем. С начала года трудоустроены 510 человек, из которых 18 — с закреплением наставника. Сейчас в республике вакантны более 600 рабочих мест для инвалидов. Требуются администраторы, фармацевты, инженеры, повара, воспитатели и другие работники. Содействие получают и самозанятые: при открытии собственного дела им оказывают финансовую помощь. Такой поддержкой уже воспользовались 5 человек, получив единовременную выплату по 188 тысяч рублей.

По словам министра, ежегодно пополняется база реабилитационного оборудования. Так, в этом году в реабилитационном центре для детей в Чебоксарах появился уникальный детский комплекс «Локомат», второй в России. Устройство стоимостью 44 млн рублей позволяет восстанавливать и прививать навыки ходьбы у детей и подростков. За год процедуру в рамках программы реабилитации могут бесплатно пройти порядка 150 детей-инвалидов. Чувашия также прошла конкурсный отбор среди российских регионов, по итогам которого в 2023 году республика получит из федерального бюджета 22 млн рублей на приобретение реабилитационного оборудования.

Алена Елизарова напомнила также, что с 1 июля федеральным законодательством исключено избыточное требование, по которому инвалиды при обращении за государственными услугами были обязаны представлять справки об инвалидности. Вся информация поступит из электронной системы «Федеральный реестр инвалидов». Однако органам исполнительной власти и местного самоуправления следует поторопиться — завершить работу по подключению к этой федеральной системе нужно до конца года.