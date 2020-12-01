Находившегося в федеральном розыске жителя Алатыря задержали в Москве за нарушение масочного режима

Мужчина, ранее судимый за разбой, грабежи и кражи, хотя и скрывался от полиции, в общественных местах ходил без маски. Именно по этой причине он был задержан участковым уполномоченным полиции Москвы и доставлен в отделение для составления протокола. Там и выяснилось – с сентября этого года нарушитель масочного режима находится в федеральном розыске. Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Алатырский», которые знали, что беглец скрывается в Москве, очень обрадовались такой оказии и немедленно направили опергруппу, чтобы доставить 40-летнего уроженца Чувашии в Алатырь. В родном городе он подозревается в кражах сотовых телефонов.
Опубликовано: 3 декабря 2020 г.
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